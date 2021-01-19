В Сургутской ОКБ открылось новое отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Первым пациентом нового отделения Сургутской окружной клинической больницы стал больной с мочепузырным кровотечением. У мужчины в возрасте 54 лет случился рецидив после хирургического лечения предстательной железы. Все попытки врачей остановить кровотечение результата не дали, после чего было принято решение об экстренной операции пациента с использованием новой для больницы ангиографической системы. «Это малоинвазивная и высокоточная методика. Операция малотравматична, так как проводится без разрезов. Следовательно, пациенты быстрее идут на поправку» - говорит Павел Кан, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Результат операции удовлетворил врачей, пациент идет на поправку. Этот случай стал первым опытом работы нового отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ. Новейшая система, появившаяся в больнице, позволит оказывать помощь широкого спектра пациентам с различными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими, хирургическими.