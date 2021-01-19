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​Зомби-апокалипсис: в Белом Яре снимают фильм ужасов

В Сургутском районе по сценарию школьника снимают кино про зомби

​Зомби-апокалипсис: в Белом Яре снимают фильм ужасов
Фото: pixabay.com

Съемки картины про зомби-апокалипсис проходят в Сургутском районе. Сценаристом фильма выступил десятиклассник Эхтирам Ширинов. Действие кино-картины происходит в Белом Яре. По сюжету, жители поселка оказались под неким куполом, выбраться из которого можно только пройдя целый квест заданий. В случае неудачи герой превращается в зомби. По замыслу школьника, зрителей, особенно земляков, должно впечатлить то, что в эпицентре целого фильма оказался поселок Сургутского района и его жители: «Они увидят свои дома, свои улицы. Люди, которые здесь выросли, увидят свое детство, потому что Белый Яр – это место, где они родились», – поделился юный сценарист.

В реализации задумки Эхтираму помогает более опытный в вопросах съемочного процесса Стас Крючков. Для него это не первый опыт работы над кино-проектом. Создатели фильма анонсировали, что их работу можно будет посмотреть социальных сетях уже в следующем месяце.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 311, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 13:24
декораций зато не надо
Районный критик
не нравится
Сегодня в 13:53
получится нечто вроде реальных пацанов против зомби
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