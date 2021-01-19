Сургутской библиотеке №3 присвоено имя поэта Петра Суханова

В день рождения сургутского поэта Петра Суханова, которое отмечается 18 февраля, одной из городских библиотек было присвоено его имя. Об этом сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы.

Именной стала библиотека №3 — соответствующее распоряжение пописала и.о. главы Сургута Анна Томазова.

«Не будучи коренным сургутянином, Суханов «вошел в этот горд, как входят в мечту…», раз и навсегда вписав его в «поэтическую географию» России. Без него – яркого, талантливого, сложного невозможно представить Сургут», — говорят в Центральной библиотеке.

Отметим, что в память о Петре Суханове, умершем в 2008 году, в Сургуте был учрежден День поэта, он отмечается в его день рождения.