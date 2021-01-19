На трассе «Сургут – Лянтор» столкнулись ГАЗ с иномаркой

Во время ДТП в Сургутском районе пострадало два ребенка. Инцидент произошел накануне, 18 января, на 20 километре автодороги «Сургут – Лянтор».

«В 14:20 в Сургутском районе 38-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», по предварительной информации, не справился с управлением, допустил наезд на остановившийся автомобиль «Ивеко». В результате ДТП двое несовершеннолетних 1 и 6 лет получили травмы. Необходимо отметить, что дети перевозились с нарушением правил», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пассажира.