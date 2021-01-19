Сургутянин лишился 8 тысяч рублей, доверившись аферистке с сайта знакомств

27-летний Житель Сургута лишился восьми тысяч рублей, попавшись на уловку аферистки с сайта знакомств. После непродолжительного общения юная особа предложила встретиться в кино, и в качестве романтичного жеста предложила парню забронировать им места через якобы онлайн-кассу, и скинула ссылку. Не сомневаясь в достоверности «кассы», мужчина ввел данные банковской карты и пароль из смс-сообщения для подтверждения оплаты, после чего с его счета списалось более восьми тысяч рублей. «Подруга» после этого перестала отвечать.

В случае, если аферистку найдут, ее ждет наказание по статье «Мошенничество», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.