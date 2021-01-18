Депутат городской думы считает, что конкурсная комиссия могла допустить ошибку в работе над документами кандидатов

Самая важная повестка 41 заседания городской думы – об избрании главы Сургута – казалось, сама себя исчерпала после депутатских слушаний. Председатель местного парламента Надежда Красноярова была готова снять ее с обсуждений, как у одного из народных избранников – Евгения Барсова (который также подавал документы на пост градоначальника) возник вопрос относительно компетенции конкурсной комиссии, занимающейся проверкой документов.

«Сегодня ни один из кандидатов не получил объяснение, почему его сняли с конкурса, почему его кандидатуру отклонили. Это будет только завтра. Поэтому я считаю, что вопрос о выборах главы Сургута нужно оставить до тех пор, пока кандидаты не получат обоснованного ответа на вопрос почему их исключили. Конкурс признали недействительным по результатам работы комиссии. А если есть ошибка в ее работе? Если кто-то решит пойти в суд, заявив, что в документах все правильно и комиссия отнеслась к кандидату нелояльно? Я думаю, вопрос нужно оставить и вернуться к нему снова», - выразил позицию Евгений Барсов.

Надежда Красноярова деликатно заметила, что не в праве оспаривать решение конкурсной комиссии. Но если кто-то из кандидатов примет решение идти в суд и доказывать свою точку зрения – он имеет на это право. В таком случае состоится очередное заседание думы, на котором поднимутся вопросы, исходя из решений суда.

В итоге из 23 присутствующих депутатов за снятие данного вопроса с повести дня проголосовали 22 человека, против выступил, что очевидно, Барсов.

На вопрос корреспондента siapress.ru о себе ли в данном случае замолвил словечко представитель ЛДПР в диалоге с Надеждой Краснояровой, Евгений Барсов ответил, что он еще не видел решения конкурсной комиссии по своей кандидатуре, но весьма озабочен этим вопросом, учитывая, что это далеко не первый опыт самовыдвиженца на выборах разного уровня и с регламентом и требованиям к документации на подобных мероприятиях он более чем знаком.