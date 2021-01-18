Выборы главы Сургута признаны несостоявшимися на очень кратких депутатских слушаниях

Депутатские слушания, посвященные выборам главы Сургута, оказались очень короткими — всего девять минут. За это время городские парламентарии прослушали доклад председателя конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Сургута Александра Сальникова. Напомним, уже известно: все, кроме одного зарегистрированного претендента, были отсеяны — в основном, из-за ошибок в оформлении представленных документов. С одним участником выборы состояться не могут.

Второй вопрос, который депутаты обсудили максимально кратко, касался изменения окладов для главы города, председателя думы и его заместителя. Этот вопрос также не стал поводом для дискуссий — в конечном счете на слушаниях не прозвучало ни одного вопроса от заседавших депутатов.

В 17.00 стартует заседание думы — предполагается, что на нем депутаты определятся с дальнейшими действиями относительно выборов градоначальника. Пока же его обязанности продолжит исполнять замглавы Анна Томазова.