Акция «Снежный десант» прошла в поселениях Сургутского района

В Сургутском районе проходит акция «Снежный десант», в рамках которой школьники очищают от снега памятники, дороги, подходы к детским садам, школам и прочим социально-важным объектам. В Лянторе ученики 9 класса школы №4 счистили снег с Памятника Воинской Славы.

В Фёдоровском волонтеры добровольческого отряда «Волонтеры победы» после бурана очистили от снега достопримечательности и пешеходные дорожки.

Волонтёры из кадетского класса школы №1 пос. Солнечный расчистили вход в новый детский сад, который скоро начнет свою работу.

Неравнодушные угутцы из отряда "БлагоТвори" расчистили двор жителям. Отряд "Лига добра" из Ульт-Ягуна избавили от снега детскую площадку. В акции поучаствовали и курсанты военно-патриотического клуба "Спартак" из лянторской школы №6.

Акция «Снежный десант» проходит в сургутском районе уже второй год. В этом году она продлится с 12 по 28 января.