Александр Сальников назвал причины несостоявшегося конкурса на пост главы Сургута

Как уже писал siapress.ru, сегодня сургутяне не узнают имя нового градоначальника. Конкурс признан несостоявшимся, так как во второй этап – собеседование кандидатов – прошел всего один человек. Документы оказались в полном порядке только у Артура Романова. Собственно, раз выбирать не из кого, то сегодня вечером дума рассмотрит протокол заседания конкурсной комиссии и примет решение о назначении нового конкурса.
«Основные ошибки кандидатов при подаче заявлений: неточные данные, неполные данные, не те суммы, не те цифры. Понимаете, у нас все абсолютно проверяется. Есть федеральная налоговая служба, федеральная миграционная служба, есть ряд государственных организаций, которые обладают базой информации не только на территории Сургута, но и на территории РФ. Поэтому любое несовпадение заявленных сведений с теми данными, которые имеются в базе указанных служб приводит к неполной или недостоверной информации», — пояснил решение конкурсной комиссии ее председатель Александр Сальников.
Можно было бы предположить, что такое количество ошибок связано с коротким сроком сбора документов: всего 1 месяц. Но Александр Сальников внес ясность: «Этот пакет документов равнозначен тому, который подают кандидаты в депутаты любого уровня – от муниципального до Госдумы и избирательное законодательство равно для всех: что для кандидата в депутаты, что для кандидата на главу города; и неважно каким образом проводится голосование – прямым всеобщим или методом принятия решения на заседании выборного муниципального органа. Требования к документам абсолютно одинаковые. Нет ничего нового».
На вопрос корреспондента siapress.ru о том, кем должен быть управленец города – сургутянином или же человеком из района, округа или страны в целом, Александр Иванович дипломатично ответил, что по действующему законодательству право быть избранным главой города имеет гражданин Российской Федерации.
Ну сняла Наталья Владимировна Шувалова и назначила бы открыто другого без спектаклей. Думаете народу демократию показывают? Да пилювала она на народ.
Если бы губернаторша открыто назначала на должности, то за своих назначенцев ей пришлось бы отвечать. А так, если что, какой спрос с депутатов клоунов. И тем более если через всенародные выборы назначение провести – с народа какой спрос, самим с себя.
Вот так вся государственная система в РФ выстроена – грести бабло и ни за что не отвечать.
Были бы реальные независимые общественные организации, выдвинувшие своих кандидатов – какие такие неполные данные, не те цифры? И в рожу их в рожу, этими «неполными данными и не теми цифрами».
В общем все в наших руках – а на нет и суда нет.
Вот, потому что ЛДПР, партия – ненастоящая.
Интересно послушать было бы.
Вот как жаренным пахнет, нет его.