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«Неполные данные, не те цифры»

Александр Сальников назвал причины несостоявшегося конкурса на пост главы Сургута

«Неполные данные, не те цифры»
Фото: Е. Лысенко

Как уже писал siapress.ru, сегодня сургутяне не узнают имя нового градоначальника. Конкурс признан несостоявшимся, так как во второй этап – собеседование кандидатов – прошел всего один человек. Документы оказались в полном порядке только у Артура Романова. Собственно, раз выбирать не из кого, то сегодня вечером дума рассмотрит протокол заседания конкурсной комиссии и примет решение о назначении нового конкурса.

«Основные ошибки кандидатов при подаче заявлений: неточные данные, неполные данные, не те суммы, не те цифры. Понимаете, у нас все абсолютно проверяется. Есть федеральная налоговая служба, федеральная миграционная служба, есть ряд государственных организаций, которые обладают базой информации не только на территории Сургута, но и на территории РФ. Поэтому любое несовпадение заявленных сведений с теми данными, которые имеются в базе указанных служб приводит к неполной или недостоверной информации», — пояснил решение конкурсной комиссии ее председатель Александр Сальников.

Можно было бы предположить, что такое количество ошибок связано с коротким сроком сбора документов: всего 1 месяц. Но Александр Сальников внес ясность: «Этот пакет документов равнозначен тому, который подают кандидаты в депутаты любого уровня – от муниципального до Госдумы и избирательное законодательство равно для всех: что для кандидата в депутаты, что для кандидата на главу города; и неважно каким образом проводится голосование – прямым всеобщим или методом принятия решения на заседании выборного муниципального органа. Требования к документам абсолютно одинаковые. Нет ничего нового».

На вопрос корреспондента siapress.ru о том, кем должен быть управленец города – сургутянином или же человеком из района, округа или страны в целом, Александр Иванович дипломатично ответил, что по действующему законодательству право быть избранным главой города имеет гражданин Российской Федерации.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 997, комментариев: 10
Комментарии:
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:36
Да понятно, что всегда можно откатить в последний момент, сославшись на не тот оттенок чернил на заявлении.
Сергей Б
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Сегодня в 15:40
Понимаете, у нас все абсолютно проверяется. Есть федеральная налоговая служба, федеральная миграционная служба, есть ряд государственных организаций, которые обладают базой информации не только на территории Сургута, но и на территории РФ – муха без одобрения Натальи Владимировны не пролетит.
Сергей Б
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Сегодня в 16:01
Вот, казалось бы, зачем весь этот спектакль с выборами? Хоть депутаты выборщики, хоть всенародные выборы.

Ну сняла Наталья Владимировна Шувалова и назначила бы открыто другого без спектаклей. Думаете народу демократию показывают? Да пилювала она на народ.

Если бы губернаторша открыто назначала на должности, то за своих назначенцев ей пришлось бы отвечать. А так, если что, какой спрос с депутатов клоунов. И тем более если через всенародные выборы назначение провести – с народа какой спрос, самим с себя.

Вот так вся государственная система в РФ выстроена – грести бабло и ни за что не отвечать.
Сергей Б
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Сегодня в 16:10
А все почему? А все потому что нет реальных независимых общественных организаций включая партии, за которыми стоят реальные люди.

Были бы реальные независимые общественные организации, выдвинувшие своих кандидатов – какие такие неполные данные, не те цифры? И в рожу их в рожу, этими «неполными данными и не теми цифрами».

В общем все в наших руках – а на нет и суда нет.

Сергей Б
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Сегодня в 16:34
Вот почему ЛДПР молчит за то, что их кандидатов забанили?

Вот, потому что ЛДПР, партия – ненастоящая.
Сергей Б
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Сегодня в 16:43
Эдуард Иваницкий куда-то пропал.

Интересно послушать было бы.

Вот как жаренным пахнет, нет его.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:54
Да какой спрос с ЛДПР, когда даже образцово-показательные демократы в самой демократической стране шулерами оказались.
Дммтрий
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Сегодня в 17:00
Как же Королев в космос человека отправил?... С его то портфолией?
Ю.H. Сергей Б
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Сегодня в 17:05
Ну Сергей, сегодня в 11 Иваницкий же в эфире был - смотрите на сайте.
ieroglif8 Дммтрий
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Сегодня в 18:13
Зато Королёв с его жизненным опытом не боялся чёрта лысого.

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