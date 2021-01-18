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​Ну некого выбирать! Конкурс на пост главы Сургута окончился ничем

Отбор претендентов на пост главы Сургута признан несостоявшимся

​Ну некого выбирать! Конкурс на пост главы Сургута окончился ничем

Выбирать главу Сургута попросту не из кого: к таким выводам пришла конкурсная комиссия по отбору претендентов на главный пост города. По результатам сегодняшнего отбора было установлено, что документы в порядке оказались только у одного кандидата — инженера ведущей службы релейной защиты и автоматики Артура Романова. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии Александр Сальников: «Один человек подтвердил, что он имеет право быть кандидатом: это Романов Артур Маркович, но в соответствии с порядком проведения конкурса, если ко второму этапу (на этап собеседования) выходит менее двух кандидатов, конкурс признается несостоявшимся».

Таким образом, отбор оказался несостоявшимся, и в скором времени Сургуту предстоит новый выборный процесс, в ходе которого город все-таки должен будет получить руководителя. Решение о сроках нового конкурса примут сегодня на том заседании думы города, на котором и должны были провести выборы мэра.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 313, комментариев: 4
Комментарии:
Волкова
не нравится
Сегодня в 14:33
Как и ожидалось.
Ыть
не нравится
Сегодня в 14:45
Уважаемые зрители! АНТРАКТ!
Сразу после вторая часть Марлезонского балета!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:45
Да, это не новость.

Об этом еще Сидоров с Важениным объявили.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:49
Так, Йося, план «Б».

Пусть срочно из Хантов Сысун выдвигается, для укрепления позиций ЛДПР.

И пусть там в Хантах с Натальей Владимировной перетрет, что демократию делать надо в лице мэра из ЛДПР.

Иначе народ не поймет всех этих бабских истерик, из-за которых самый большой город в Югре лихорадит.
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