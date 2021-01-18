Отбор претендентов на пост главы Сургута признан несостоявшимся

Выбирать главу Сургута попросту не из кого: к таким выводам пришла конкурсная комиссия по отбору претендентов на главный пост города. По результатам сегодняшнего отбора было установлено, что документы в порядке оказались только у одного кандидата — инженера ведущей службы релейной защиты и автоматики Артура Романова. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии Александр Сальников: «Один человек подтвердил, что он имеет право быть кандидатом: это Романов Артур Маркович, но в соответствии с порядком проведения конкурса, если ко второму этапу (на этап собеседования) выходит менее двух кандидатов, конкурс признается несостоявшимся».

Таким образом, отбор оказался несостоявшимся, и в скором времени Сургуту предстоит новый выборный процесс, в ходе которого город все-таки должен будет получить руководителя. Решение о сроках нового конкурса примут сегодня на том заседании думы города, на котором и должны были провести выборы мэра.