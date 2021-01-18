​Сургут – лидер программы капремонта 2021 года по числу обновляемых домов

В Югорском фонде капремонта уже приступили к выполнению нового фронта работ. С начала 2021 года в Югре уже завершены работы в 18 домах. В процессе находится 65 объектов – там ведутся строительно-монтажные работы. К слову, реновация жилого фонда Сургута в этом году станет самой масштабной в округе. В планах регоператора обновить 151 многоквартирный дом. На втором месте в списке Нижневартовск – 109 объектов, Нефтеюганск – 79, Сургутский район – 67, Ханты-Мансийск – 65. «Всего в 2021 году во всех муниципалитетах Югры планируется отремонтировать 716 домов, выполнить 2048 видов работ. На эти цели будет направлено 6,9 млрд. рублей», – сообщает региональный оператор.

Среди критериев, определяющих очередность ремонта: год ввода дома в эксплуатацию, дата проведения последнего капремонта, полнота поступлений взносов от собственников, наличие заключения, выданного специализированной организацией, о необходимости срочного проведения капитального ремонта. Список запланированных к реновации домов на 2021 год можно посмотреть на официальном сайте организации.