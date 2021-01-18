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​На пост главы Сургута претендуют 32 человека

Список претендентов на пост главы Сургута сократился в два раза

​На пост главы Сургута претендуют 32 человека

Список кандидатов на пост главы Сургута сократился в два раза — как стало известно siapress.ru, из 61 позиции в перечне осталось 32. Именно столько претендентов сегодня зарегистрировалось на собеседование с конкурсной комиссией, которое будет проходить сегодня. После него сформируется окончательный список, из которого депутаты городской думы и должны будут выбрать нового градоначальника — напомним, заседание парламента назначено на 17 часов.

Интересно и то, что среди 32 конкурсантов не значится имя единственного чиновника, вступившего в эту гонку: речь идет о директоре департамента городского хозяйства администрации Сургута Романе Богаче.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 1221, комментариев: 6
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 13:28
Да будет МЭР от ЛДПР!
patriarchsergii
не нравится
Сегодня в 13:41
Навальнев достойный мэр города. Добрый человек, умный, проницательный. Лично имел честь с ним иметь беседу. Есть опыт на плечах и государственный, и муниципальный.
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:41
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Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 13:50
Михаил Селюков и Евгений Барсов, зарегистрировались одними из первых.
Сергей Б patriarchsergii
не нравится
Сегодня в 13:53
Что-то ты пиарщик какой-то, как из секты.
йося patriarchsergii
не нравится
Сегодня в 13:56
Ну да, в ГАИ и в департ архитектуры нач отд, или даже ниже точно не помню. С таким успехом, Йося вообще был бы вне конкуренции, не говоря уже о СМ Полукееве.
йося
не нравится
Сегодня в 14:20
Ну что господа финита, полный обсер властей. Уходим на второй круг.
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