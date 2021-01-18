Список претендентов на пост главы Сургута сократился в два раза

Список кандидатов на пост главы Сургута сократился в два раза — как стало известно siapress.ru, из 61 позиции в перечне осталось 32. Именно столько претендентов сегодня зарегистрировалось на собеседование с конкурсной комиссией, которое будет проходить сегодня. После него сформируется окончательный список, из которого депутаты городской думы и должны будут выбрать нового градоначальника — напомним, заседание парламента назначено на 17 часов.

Интересно и то, что среди 32 конкурсантов не значится имя единственного чиновника, вступившего в эту гонку: речь идет о директоре департамента городского хозяйства администрации Сургута Романе Богаче.