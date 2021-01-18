В Сургуте одна из зеленых зон пополнилась новым арт-объектом

Необычная конструкция, представляющая собой металлический каркас, на котором закреплены огромные пластиковые кольца-качели – такой арт-объект появился за прошедшие выходные на территории между Дворцом торжеств и сквером Старожилов.

Это не единственное, что появилось в зеленой зоне в осенне-зимний сезон. Здесь уже установили скамейки для отдыха горожан, закончили с освещением и водоотведением. В целом работы на территории площадью 0,7 Га должны финишировать в октябре 2021 года. Напомним, что благоустройство этой зоны проходит в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект вошел в число приоритетных. Согласно первоначальному замыслу, здесь еще должны появиться скульптура молодоженов с подсветкой, сухой ручей, мостик и полуротонда.