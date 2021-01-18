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​Выберут ли нового главу Сургута? Узнаем сегодня

Сегодня депутаты думы Сургута должны выбрать нового градоначальника

​Выберут ли нового главу Сургута? Узнаем сегодня
Фото: siapress.ru

День Х — 18 января: сегодня депутаты городской думы должны выбрать нового градоначальника. В списке, который им предстоит сегодня изучить и осудить, 61 позиция — на конкурс мог заявиться любой желающий.

Как отмечали многочисленные эксперты, сам список практически никакой информационной ценности не имеет до тех пор, пока в нем не появится реальный кандидат — таковым считали депутата окружной думы Андрея Филатова, выдвижение которого ожидалось в последний день приема документов 12 января — однако, по некоторым данным, Филатову не дал приехать в Сургут выявленный у него коронавирус (напомним, что претенденты должны подавать документы в комиссию лично).

В итоге к вечеру 12 января в списке претендентов значилось 66 фамилий, пятеро по разным причинам свои документы отозвали, и перечень укоротился до 61 позиции — всех посмотреть можно на siapress.ru.

Кто из претендентов станет главой Сургута, и возглавит ли город кто-то из них вообще, узнаем сегодня к завершению рабочего дня — после заседания парламента. Подробности читайте на siapress.ru.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 291, комментариев: 12
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 09:55
Да, будет ли у нас сегодня мер, аль как?
йося
не нравится
Сегодня в 09:57
Будут ли показывать это шоу "Позорище года", иль зашифруются?
хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 10:03
Нужно заходить на второй круг!
йося
не нравится
Сегодня в 10:04
День Х, время 17 00, 41 заседание Думы города Сургута,....
Ждём с.
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 10:08
Зачем раньше времени ругаешься, а вдруг из ЛДПР кого выберут. Будет хотя бы некоторая видимость альтернативной многопартийности. И новый так сказать формат.
йося Сергей Б
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Сегодня в 10:18
Когда куня всяка происходит Йося всегда ругаца,ну а пока кажись кино будет и....
на основании протокола заседания комиссии
по отбору кандидатур на должность Главы города от «___»01.2021
№ ____, руководствуясь статьёй 461 Регламента Думы города Сургута,
утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города
РЕШИЛА:
1. Избрать на должность Главы города Сургута ________________
, хотя ышо цельный день впереди.
Мож звонили ужо Оттель, мож позвонят ышо.

Ну а так то ЗА БАРОВА, ЗА ЛДПР!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:19
На самом деле, если выборы состоятся, то при таких обстоятельствах больше всего в мэры напрашиваются кандидаты из ЛДПР.

Они уже и в губернаторах есть и в замах. Вполне дружественная ЕР и предсказуемая партия для того чтобы задействовать ее в демократии.

В Хабаровске их немного занесло. Но урегулировали же.
testimonium paupertatis хаски из Аляски
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Сегодня в 10:24
Нефиг! Богача в меры!
Сергей Б
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Сегодня в 10:24
Проблема конечно в том, что выборщики подавляющим большинством ЕР.

Но это, смотря какая команда им поступит.

Если поступит команда демократию делать и ЛДПР, то будут демократию делать.
йося
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Сегодня в 10:28
В соответствии с ч. 1 ст. 461 Регламента Думы города Сургута рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, проводится на ближайшем заседании Думы, проводимом после представления кандидатов конкурсной
комиссией. Согласно решению Думы города Сургута от 10.12.2020 № 676-VI ДГ«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на олжность Главы города Сургута» конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута назначен на 18 января 2021 года на 10 часов 00 минут
Началось в колхозе утро.
йося
не нравится
Сегодня в 10:32
18.01.2021
Прямая трансляция 41-го заседания Думы города Сургута
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:32
Филатова тоже наверное посадят в шереметьево, гляньте по флайтрадару
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