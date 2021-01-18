Сегодня депутаты думы Сургута должны выбрать нового градоначальника

День Х — 18 января: сегодня депутаты городской думы должны выбрать нового градоначальника. В списке, который им предстоит сегодня изучить и осудить, 61 позиция — на конкурс мог заявиться любой желающий.
Как отмечали многочисленные эксперты, сам список практически никакой информационной ценности не имеет до тех пор, пока в нем не появится реальный кандидат — таковым считали депутата окружной думы Андрея Филатова, выдвижение которого ожидалось в последний день приема документов 12 января — однако, по некоторым данным, Филатову не дал приехать в Сургут выявленный у него коронавирус (напомним, что претенденты должны подавать документы в комиссию лично).
В итоге к вечеру 12 января в списке претендентов значилось 66 фамилий, пятеро по разным причинам свои документы отозвали, и перечень укоротился до 61 позиции — всех посмотреть можно на siapress.ru.
Кто из претендентов станет главой Сургута, и возглавит ли город кто-то из них вообще, узнаем сегодня к завершению рабочего дня — после заседания парламента. Подробности читайте на siapress.ru.
Ждём с.
на основании протокола заседания комиссии
по отбору кандидатур на должность Главы города от «___»01.2021
№ ____, руководствуясь статьёй 461 Регламента Думы города Сургута,
утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города
РЕШИЛА:
1. Избрать на должность Главы города Сургута ________________
, хотя ышо цельный день впереди.
Мож звонили ужо Оттель, мож позвонят ышо.
Ну а так то ЗА БАРОВА, ЗА ЛДПР!
Они уже и в губернаторах есть и в замах. Вполне дружественная ЕР и предсказуемая партия для того чтобы задействовать ее в демократии.
В Хабаровске их немного занесло. Но урегулировали же.
Но это, смотря какая команда им поступит.
Если поступит команда демократию делать и ЛДПР, то будут демократию делать.
комиссией. Согласно решению Думы города Сургута от 10.12.2020 № 676-VI ДГ«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на олжность Главы города Сургута» конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута назначен на 18 января 2021 года на 10 часов 00 минут
Началось в колхозе утро.
Прямая трансляция 41-го заседания Думы города Сургута