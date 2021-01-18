Сегодня депутаты думы Сургута должны выбрать нового градоначальника

День Х — 18 января: сегодня депутаты городской думы должны выбрать нового градоначальника. В списке, который им предстоит сегодня изучить и осудить, 61 позиция — на конкурс мог заявиться любой желающий.

Как отмечали многочисленные эксперты, сам список практически никакой информационной ценности не имеет до тех пор, пока в нем не появится реальный кандидат — таковым считали депутата окружной думы Андрея Филатова, выдвижение которого ожидалось в последний день приема документов 12 января — однако, по некоторым данным, Филатову не дал приехать в Сургут выявленный у него коронавирус (напомним, что претенденты должны подавать документы в комиссию лично).

В итоге к вечеру 12 января в списке претендентов значилось 66 фамилий, пятеро по разным причинам свои документы отозвали, и перечень укоротился до 61 позиции — всех посмотреть можно на siapress.ru.

Кто из претендентов станет главой Сургута, и возглавит ли город кто-то из них вообще, узнаем сегодня к завершению рабочего дня — после заседания парламента. Подробности читайте на siapress.ru.