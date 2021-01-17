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​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

В сургутском ЖК «Возрождение» человек выпал из окна

​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

В Сургуте из окна многоэтажного жилого дома выпал мужчина. Он упал на тротуар и скончался от полученных травм.

Трагедия произошла в жилом компелксе «Возрождение», сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на свидетелей происшествия. В причинах трагедии разбираются следователи. Место происшествия было оцеплено.

Соседи рассказали, что погибший писал стихи, у него были проблемы со здоровьем.

Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 503, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 16:35
Обычно в Сибпромстрое из окон выпадали от расстройств на бытовой почве.

Видимо началась новая эпоха Возрождения и поэтов, пришедшая на смену Средним векам.

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