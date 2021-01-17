В сургутском ЖК «Возрождение» человек выпал из окна

В Сургуте из окна многоэтажного жилого дома выпал мужчина. Он упал на тротуар и скончался от полученных травм.

Трагедия произошла в жилом компелксе «Возрождение», сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на свидетелей происшествия. В причинах трагедии разбираются следователи. Место происшествия было оцеплено.

Соседи рассказали, что погибший писал стихи, у него были проблемы со здоровьем.

Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось.