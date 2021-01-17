В Сургуте эвакуировали 300 человек из ТЦ «Лента»

В воскресенье, 17 января, в Сургуте эвакуировали людей из гипермаркета «Лента», расположенного на улице 30 Лет Победы. В торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация. Силы и средства Сургутского пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному рангу вызова.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит короткое замыкание силового кабеля в вентиляционной камере. Из торгового центра самостоятельно эвакуировались 300 человек – 100 посетителей и 200 сотрудников. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Уточняется также, что на работу ТЦ «Лента» данный инцидент не повлияет.