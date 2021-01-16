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Жильцы дома на улице Бажова в Сургуте пожаловались на алкоголиков, которые часто ночуют в их подъездах

В один из домов Сургута пожаловали алкоголики: они там ночуют, справляют нужду и пугают жильцов

Жильцы дома на улице Бажова в Сургуте пожаловались на алкоголиков, которые часто ночуют в их подъездах
фото: РосКвартал, Твой Сургут

Жителей дома на улице Бажова терроризируют алкоголики. По словам сургутян, из-за неработающего домофона, нетрезвые люди приходят туда погреться, справить нужду или переночевать на лестничной площадке, чем сильно мешают горожанам. Как считают жильцы, всему виной сломанный домофон.

«Я сама являюсь матерью первоклассника и очень переживаю за безопасность моего ребенка, как и за свою. После работы я возвращалась домой примерно с 20:00 до 21:00, зашла в подъезд передо мной лежит человек, обошла его, вызвала лифт, открылась дверь, а там еще один алкаш», – пожаловалась на портале «Твой Сургут» горожанка Армине Саркисян.

В местной администрации ответили, что сообщение о проблеме была передана в управляющую компанию и силовые структуры:

«По информации УК «ЗАСК» домофон в подъезде установлен и функционирует. В адрес управляющей компании направлено письмо для принятия мер по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома. Также для принятия мер в соответствии с компетенцией информация направлена в УМВД России по городу Сургуту», – прокомментировал начальник отдела муниципального земельного контроля Евгений Федосеев.

Местным жителям также посоветовали обращаться в полицию по номеру 102.


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16 января в 14:01, просмотров: 1704, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
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16 января в 19:10
Не надо ляля. Ни разу я там не ночевал. Нужду да, это не грех
Сергей Б
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16 января в 20:51
Вот так окажись случайно зимой в центре Сургута ночью, замерзнешь как в глухой тайге.
Alkonowa1ow
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16 января в 21:14
Это социальная проблема города, а дома по Бажова. Бомжи пока есть и будут. Как и бродячие собаки. Извините, за сравнение. Однако у четвероногих есть защитники и общества, которые пытаются гуманизировать общество отношении наших четвероногих друзей. Но в отношении их хозяев «двуногих» и разумных существ отношение хуже чем к собакам. Обмороженных ещё принимают больницы, отмоют и вылечат. Выписывают и по новой? Нетрезвых бомжей никто не принимает пока. Да и планируемые частно-государственные вытрезвители тоже вряд будут принимать. Хочется понять как разрешаются вопросы с «бичами» в городе. И не только без определенного места жительства. А живущих порой рядом с нами в МКЖД? Это ведь головная боль всего подъезда. Итак, как пишут в заметке сообщение о проблеме передано в УК и УМВД. А дальше?...
Будулай Алмазов
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17 января в 20:48
Либеральный подход- строительство ночлежек, желательно с питанием. Консервативный подход- строительство каналов и железных дорог с гарантированным питанием. А пока так.
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