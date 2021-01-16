В один из домов Сургута пожаловали алкоголики: они там ночуют, справляют нужду и пугают жильцов

Жителей дома на улице Бажова терроризируют алкоголики. По словам сургутян, из-за неработающего домофона, нетрезвые люди приходят туда погреться, справить нужду или переночевать на лестничной площадке, чем сильно мешают горожанам. Как считают жильцы, всему виной сломанный домофон.

«Я сама являюсь матерью первоклассника и очень переживаю за безопасность моего ребенка, как и за свою. После работы я возвращалась домой примерно с 20:00 до 21:00, зашла в подъезд передо мной лежит человек, обошла его, вызвала лифт, открылась дверь, а там еще один алкаш», – пожаловалась на портале «Твой Сургут» горожанка Армине Саркисян.

В местной администрации ответили, что сообщение о проблеме была передана в управляющую компанию и силовые структуры:

«По информации УК «ЗАСК» домофон в подъезде установлен и функционирует. В адрес управляющей компании направлено письмо для принятия мер по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома. Также для принятия мер в соответствии с компетенцией информация направлена в УМВД России по городу Сургуту», – прокомментировал начальник отдела муниципального земельного контроля Евгений Федосеев.

Местным жителям также посоветовали обращаться в полицию по номеру 102.