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Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках

Жители Сургута жалуются на перегруженность улиц, которая возникла из-за сильного снегопада

Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках
фото: Яндекс.Карты

Сургут замер в пробках – об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Так, по их словам, всему виной снегопад, который запорошил проезжие части. По информации «Яндекс.Карты», больше всего нагружены проспекты Мира и Ленина, улицы 30 лет Победы, Югорская, Ивана Захарова, Тюменский тракт.

Также горожане отмечают, что цена за проезд в такси выросло в цене – стоимость отмечена фиолетовым знаком, сообщающим о повышенной стоимости.

Напомним, что все выходные в Сургуте будет идти снег. Столбики термометра не будут опускаться ниже -15 градусов, но ожидается сильный ветер с порывами в 10 метров в секунду.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 323, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:46
Эти же жители Сургута с Ивана Захарова жалуются, что снегоуборочные работы в ночное время, чтобы в дневное время не создавались пробки от снегоуборочной техники, мешают им спать.
Сергей Б
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Сегодня в 13:50
Сургуту нужен Сталин, чтобы вся эта челядь не засоряла эфир своими жалобами. Иначе никак.
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