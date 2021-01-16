Жители Сургута жалуются на перегруженность улиц, которая возникла из-за сильного снегопада

Сургут замер в пробках – об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Так, по их словам, всему виной снегопад, который запорошил проезжие части. По информации «Яндекс.Карты», больше всего нагружены проспекты Мира и Ленина, улицы 30 лет Победы, Югорская, Ивана Захарова, Тюменский тракт.

Также горожане отмечают, что цена за проезд в такси выросло в цене – стоимость отмечена фиолетовым знаком, сообщающим о повышенной стоимости.

Напомним, что все выходные в Сургуте будет идти снег. Столбики термометра не будут опускаться ниже -15 градусов, но ожидается сильный ветер с порывами в 10 метров в секунду.