Рядом с медучреждениями Сургута будут строить новые парковки

Сургут пополнится парковками в 2021 году. Так, из бюджета города будут выделены пять миллионов рублей на строительство автостоянок возле четвертой поликлиники, на территории второй поликлиники, у первой и второй стоматологий. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Напомним, что только за 2020 год в Сургуте было построено 88 парковочных мест – на улицах Губкина и Энергетиков. В 2019 году стоянки созданы у Окружного кардиодиспансера и пятой поликлиники.

Губернатор Югры на одном из прямых эфиров сообщила, что сложно найти возможность построить парковку у существующих медучреждений, однако муниципалитеты успешно справляются с этим.