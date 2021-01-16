16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5453   EUR  89,2546  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте в 2021 году появятся новые автомобильные стоянки

Рядом с медучреждениями Сургута будут строить новые парковки

В Сургуте в 2021 году появятся новые автомобильные стоянки
фото: pixabay.com

Сургут пополнится парковками в 2021 году. Так, из бюджета города будут выделены пять миллионов рублей на строительство автостоянок возле четвертой поликлиники, на территории второй поликлиники, у первой и второй стоматологий. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Напомним, что только за 2020 год в Сургуте было построено 88 парковочных мест – на улицах Губкина и Энергетиков. В 2019 году стоянки созданы у Окружного кардиодиспансера и пятой поликлиники.

Губернатор Югры на одном из прямых эфиров сообщила, что сложно найти возможность построить парковку у существующих медучреждений, однако муниципалитеты успешно справляются с этим.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 10:43, просмотров: 408, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 2069
  2. ​Губернатор Югры обсудила и не осудила дистанционную работу 1240
  3. ВОЗ: второй год пандемии может оказаться более тяжелым 928
  4. В январе российские операторы не будут повышать цены на сотовую связь 910
  5. Из-за непогоды югорским пешеходам и водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах 869
  6. В Сургуте в 2021 году появятся новые автомобильные стоянки 408
  7. Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Югре 326
  8. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 322
  9. Югорские лыжники отправились на тренировки перед всероссийскими парасоревнованиями 262
  10. Накануне семь югорчан не смогли пережить болезнь 220
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20245
  2. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 12766
  3. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 5739
  4. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5028
  5. ​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе 4564
  6. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4305
  7. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 4217
  8. ​«У нас беда. Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин» 3420
  9. ​Выборы мэра Сургута. Политическая импотенция или конкурс городских сумасшедших 3354
  10. ​Новый глава Сургута «прячется» среди 60 кандидатов? А если нет, то что будет со всеми этими претендентами? И есть ли шансы у Селюкова? 3305
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20245
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16916
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16696
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16399
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14176
  6. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14082
  7. ​Такой Женя нам не нужен! 14077
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 13230
  9. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 12766
  10. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12497

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика