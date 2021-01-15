Ютэйр представил статистику перелетов югорчан без пересадок в Москве

Авиакомпания «Ютэйр» опубликовала статистику перелетов жителей Сибири и Урала за прошедшие новогодние отпуска. Рейсами компании без пересадок в Москве было перевезено более ста тысяч пассажиров. Судя по представленным данным, сургутяне предпочитали проводить новогодние праздники в Минеральных водах, жители Тюмени — в Казани и Сочи, ханты-мансийцы летали в Тюмень.

Президент Ютэйр Олег Семенов отметил высокий спрос на авиаперелеты без пересадок: «На примере новогодней программы этого года мы еще раз убедились, что приняли верное решение выстраивать транспортный авиакоридор Сибирь - Урал - Поволжье - Юг. В пандемию прямые рейсы между регионами помогают пассажирам путешествовать максимально безопасно и быстро», — прокомментировал он.

Компания видит большой потенциал в региональных перевозках, и в скором времени открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым и Советский, из Тюмени – в Красноярск и Самару, а также увеличивает частоту полетов из Ханты-Мансийска в Сургут.