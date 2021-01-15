Стали известны обстоятельства уголовного дела, которое возбудили против главы Белого Яра

Глава Белого Яра прокомментировала второе уголовное дело, которое возбудили против нее. Она отметила, что расторжение контракта было вынужденной мерой – подрядчик, который обязался выполнять дорожные работы, оказался недобросовестным:

«Он предоставлял некачественные услуги, техники практически не было, никто не работал. Единственное, что мы тогда смогли сделать – написать ему письма с претензией, однако нарушения устранены не были. Позже подрядчик предложил расторгнуть договор по соглашению сторон, но те письма, которые я писала, были растолкованы так, будто я сама выгнала его», – сообщила корреспонденту siapress.ru Елена Никифорова.

Напомним, что это второе уголовное дело, в котором фигурирует глава Белого Яра. Ей вменяют превышение должностных полномочий, якобы чиновница выделила 17 людям муниципальное жилье, хотя они в этом не нуждались.