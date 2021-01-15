Портал «Твой Сургут» завалили жалобами на работу общественного транспорта

За последние несколько дней на портал «Твой Сургут» поступило несчетное количество жалоб сургутян на общественный транспорт. Чаще всего горожане недовольны минующими остановки автобусами, водителями-негодяями, не реагирующими на просьбу открыть дверь опоздавшему пассажиру, а также людей волнуют проблемы с отслеживанием маршрутов и пропущенными на карте остановками.

Так пользователь Freeman жалуется на пропадающие с «радаров» маршруты: «Снова 30 маршрутка нормально не отображается в умном транспорте». Стоимость проезда подняли, а элементарные вещи не могут наладить», – возмущается сургутянин.

Проблема оказалась прозаичной: причина ошибок навигации крылась в сломавшейся на автобусах системе ГЛОНАСС. Компания, которая ее обслуживает, не работала в праздничные дни, и заявку подали после 11 января. Починку администрация пообещала произвести в ближайшее время.

В абсурдную ситуацию попала жительница ул. Ивана Захарова из-за разницы в расположении начальной и конечной автобусных остановок. Ее остановка в начале маршрута пропускается, и она никогда не попадает на транспорт. «Во время пересменки, обеденного перерыва 26 автобус не останавливается на Захарова, уходит в гараж, а другой автобус (его заменяющий) начинает маршрут с Университетской. Получается, в это время (с 10 до 12, с 18 до 20) невозможно уехать с остановки Захарова по 26 маршруту», - объясняет в своей жалобе женщина.

Спустя 2 дня от городской мэрии поступил ответ: «Данные навигационной системы были проанализированы, оказалось, что автобус сильно опаздывал. Администрация пообещала провести работу с водительским составом и устранить проблему».

Среди других жалоб стоит отметить плохую чистку от снега дворовых территорий и проезжих частей. Один из сургутских автомобилистов отмечает, что из-за плохой работы снегоуборочных служб, создается риск аварийных ситуаций: «Возле Югорского тракта, 5 при приближении к светофору происходит расширение дороги с 3-х полос на 4. Каждую зиму этот левый "карман" не прочищают. Машины едут в 4 ряда, а в итоге оказываются на участке дороги, где с трудом входит 3 машины. Вследствие чего происходит риск возникновения аварийных ситуаций», - пишет сургутянин.

Дорогу в скором времени расчистили, о чем администрация и уведомила водителя в ответом сообщении.