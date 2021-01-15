В аэропорту Сургута сел самолет со сломанным шасси

В пятницу, 15 января, около четырех часов утра в аэропорту Сургута приземлился самолет Hawker 800, принадлежащий авиакомпании «Вельталь-авиа». Во время посадки воздушное судно повредило шасси.

«В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси. Посадка воздушного судна произведена в штатном режиме, пострадавших нет. На борту воздушного судна находилось пять пассажиров, из них один ребёнок и четыре члена экипажа. В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту Сургута. На место происшествия выехал Сургутский транспортный прокурор», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что борт выполнял рейс Улан-Удэ – Москва (Внуково) и производился по заданию санитарной авиации для госпитализации ребенка в столичную больницу. В Сургуте он приземлился для дозаправки. Самолет должен вылететь в пункт назначения в 20.00 сегодня.