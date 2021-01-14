В Сургуте состоялась встреча чиновников и членов садово-огороднических товариществ

На днях состоялась встреча замглавы Сургута Николая Кривцова с дачниками, целью которой было решение проблем с электроснабжением в кооперативах. Во время диалога обсудили вопросы противопожарной безопасности. С начала года произошло уже немало пожаров. Некоторые из них – с трагичным исходом. Причины разные, но часто среди них упоминается перенапряжение электросетей.

Изначально, сети дачных кооперативов не были рассчитаны на такой объем потребления особенно в зимнее время года. Отсюда и вытекают проблемы. «Понятно, что люди хотят не просто на дачных участках культурно возделывать землю – сейчас многие выбирают дачу, как место постоянного пребывания, поэтому возрастает нагрузка на электросети. Однако, если люди живут в таких частных домах в зимний период, она должны обеспечить, во-первых, соответствие строения всем нормам и правилам по утеплению – за счет сохранения тепла тратится меньше энергоресурсов, – во-вторых, нужно позаботиться о теплоснабжении», – акцентирует внимание дачников Николай Кривцов.

Сегодня из 89 кооперативов, существующих на территории Сургута, 40 находятся на балансе двух энергоснабжающих организаций. Еще семь садово-огороднических товариществ подали заявки на обслуживание. Другая половина пока не определилась с поставщиком электроэнергии.

Обсудили и проблему вывоза мусора с территории СОТов. На сегодняшний день 35 кооперативов не заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором. Чиновники считают это причиной торможения мусорной реформы в регионе. Собственникам в данном случае предлагают два варианта. «Первый – это заключение договоров с региональным оператором «Югра-Экология». Цивилизованным способом будет вывозиться мусор с территорий кооперативов. Второй – это образование несанкционированных свалок, которые также будут ликвидироваться, но за этим последует заявление в органы Прокуратуры и дальнейшее разбирательство, которое приведет не только к штрафам, но и к другим видам ответственности», – заявили в мэрии.