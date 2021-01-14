Управление ГО и ЧС составило рекомендации для недопущения обморожений

В связи с ухудшающимися погодными условиями Управление по делам ГО и ЧС составило ряд рекомендаций для сургутян во избежание обморожений и переохлаждений:

1. Не выходите на улицу без крайней необходимости, не выезжайте куда-либо на личном транспорте.

2. Делайте всё возможное, чтобы избежать обморожения.

3. Не выходите на улицу без тёплой одежды.

4. Снимайте металлические украшения перед выходом на мороз.

5. В случае, если ваша машина сломалась вдали от населённого пункта, оставайтесь в салоне и вызовите помощь по телефону «112»; ждите, пока по дороге проедет другой автомобиль.

6. Старайтесь избегать ветра, укрывайтесь. Риск обморожения на ветру наиболее высокий.

7. Если Вы обморозили себе часть тела, согрейте ее, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если при этом боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите конечность насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности, обратитесь к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!

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