Зампредседателя городской думы Артем Кириленко считает, что выборы в Сургуте проходят в штатном режиме

Сегодня на брифинге по случаю конкурса на замещение вакантной должности градоначальника зампредседателя думы Сургута Артем Кириленко на вопрос корреспондента siapress.ru о неэффективности нынешней системы по выбору главы города (которая в этот раз мало кого оставила равнодушным) ответил однозначно: «Оснований делать такие выводы на текущий момент у нас нет».

Более того, Артем Кириленко считает, что 61 человек – это большое количество претендентов, среди которых есть выбор. «Это известные в городе и округе люди. Если они с достаточной осмотрительностью подошли к подготовке документов и хорошо подготовили свое видение развития города – почему нет?» — риторически вопросил народный избранник.

Однако высказать личное мнение относительно персоналий итогового списка конкурсантов заместитель председателя думы отказался: «Касательно кандидатов, выдвинутых или не выдвинутых на пост главы, я сегодня возрожусь. В том числе воздержусь от ответов на вопросы про себя», - заключил спикер.