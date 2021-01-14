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​«Система выборов главы города не показала себя неэффективной»

Зампредседателя городской думы Артем Кириленко считает, что выборы в Сургуте проходят в штатном режиме

​«Система выборов главы города не показала себя неэффективной»

Сегодня на брифинге по случаю конкурса на замещение вакантной должности градоначальника зампредседателя думы Сургута Артем Кириленко на вопрос корреспондента siapress.ru о неэффективности нынешней системы по выбору главы города (которая в этот раз мало кого оставила равнодушным) ответил однозначно: «Оснований делать такие выводы на текущий момент у нас нет».

Более того, Артем Кириленко считает, что 61 человек – это большое количество претендентов, среди которых есть выбор. «Это известные в городе и округе люди. Если они с достаточной осмотрительностью подошли к подготовке документов и хорошо подготовили свое видение развития города – почему нет?» — риторически вопросил народный избранник.

Однако высказать личное мнение относительно персоналий итогового списка конкурсантов заместитель председателя думы отказался: «Касательно кандидатов, выдвинутых или не выдвинутых на пост главы, я сегодня возрожусь. В том числе воздержусь от ответов на вопросы про себя», - заключил спикер.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 590, комментариев: 9
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 16:56
Вспоминается поговорка про глаза и росу. И не поперхнется
йося
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Сегодня в 17:17
Если мы все правильно понимаем, то ничего неординарного произойти не должно.
Комиссия отберёт 3, 4 кандидата ну или 2, 3, представит их на суд депутатам и 18 числа они в прямом эфире из зала заседания Думы города будут защищать свои доклады. А потом депутаты выбирут одного, достойного, Главу города Сургута.
Ведь так, автор?
Вы это утверждаете?
Вы в этом уверены?
Горожане внимательно наблюдают за публичным заявлениями публичных людей и память у них хорошая.
А если все пойдёт не так!?
Mobii
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Сегодня в 17:22
И ведь не стесняется же называть это «выборами»
Альберт Леонов йося
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Сегодня в 17:23
Память хорошая, но вспоминается редко.
Большинству - ровно кто будет главой. По большому счету и мне разницы нет. Ясно одно что главой города будет тот, кто имеет правильную политическую ориентацию.
Глава города не политик а хозяйственник, ровно как и депутаты города. Они не свои политинтресы представляют в думе а горожан.
Mobii йося
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Сегодня в 17:23
Посмотрим, как он проголосует
Мономах
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Сегодня в 17:32
Опять невпопад! Опять и нашим и вашим понравиться хочется! Ну ни рыба ни мясо! Давай уже определись кто такой? Избранник народа или партийный назначенец?!
йося
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Сегодня в 17:43
В общем ясно одно, и как наш дорогой товарищ Альбе не пытался все уравновесить и примирить, без политики никуда.
Поэтому за ЛДПР, и бусть это будет либо Барсов, либо Селюков, всеж не эта уже обанкротившаяся павшая в грехе, никчемная, жалкая кучка приспособленцев, карьеристов и лизоблюдов.
Хуже если, думаки не примут решения по назначению Главы.
Это будет полный крах, жутчайшая несостоятельности избранничков, тогда в пору и этот бесполезный орган нужно будет разгонять с позором.
Сергей Б
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Сегодня в 17:55
Ну этот батан да, никакие катаклизмы ему не страшны – на двух стульях ровно сидит. Как и вся Дума.
Дммтрий
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Сегодня в 18:06
Особенно про Программу развития города звучит, как издевательство... На фоне планомерного отезда контор Газпрома и в перспективе юр.лица СНГ!?
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