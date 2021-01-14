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​Регоператор нашел виновного в плохой уборке мусора в Сургуте

«Югра-Экология» грозит оштрафовать перевозчика Сургута за мусорный коллапс в новогодние каникулы

​Регоператор нашел виновного в плохой уборке мусора в Сургуте
Фото: yugra-ecology.ru

АО «Югра-Экология» пригрозила оштрафовать сургутского перевозчика за плохую работу в новогодние каникулы. Об этом 14 января сообщила пресс-служба компании.

«В Сургуте регоператором были составлены акты по факту неудовлетворительной работы операторов по транспортированию, это влечет за собой штрафные санкции вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

Регоператор также сообщил, что в начале января ежедневно мусоровозы вывозили из контейнеров жилых домов округа по две тысячи тонн отходов, что на пятьсот тонн больше прошлогодних показателей. В компании заверяют, что работали без выходных в обычном режиме.

«Новый год, как и ожидалось, пришел с морозами. И первые три дня работал только автопарк без гидравлики. График работы, конечно, изменился, машины без гидравлического пресса наполняются быстрее и чаще ездят на полигон. Но 5-го числа весь транспорт был на маршрутах, работал в усиленном режиме», – уточнил исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Павел Ващенко.

Напомним, что жалобы югорчан на переполненные мусорные баки в новогодние каникулы дошли до главы региона Натальи Комаровой. Она пригрозила руководителям муниципалитетов и регоператору наказанием за плохую работу. После этого диспетчерская служба «Югра-Экология» была переведена на круглосуточный режим.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 31, комментариев: 0
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