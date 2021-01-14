В Сургуте планируют снести порядка 80 аварийных домов в 2021 году

В администрации Сургута рассказали, что 2020 году реализация программ по переселению людей из аварийного жилья показала довольно серьезные успехи. 634 семьи переехали в новые квартиры. По оценке чиновников, это беспрецедентная сумма. При том, что в начале прошлого года на эти цели было запланировано порядка 600 миллионов рублей и 15,6 тысяч кв. метров жилья под снос – это больше 20 домов, – к концу года вышли на иные цифры. Выделенный бюджет достиг почти 2 миллиардов, снесли больше 19 тысяч квадратных метров.

О планах на 2021 год рассказал заместитель главы Сургута Николай Кривцов: «На этот год первичный план развития по двум нашим муниципальным программам – развитие жилищной сферы и адресная – суммарный план чуть меньше 780 миллионов. Предполагаем, что в марте произойдут бюджетные корректировки, как это обычно бывает, и бюджет увеличится».

Согласно правилам госпрограммы, для собственников возможны два варианта: предоставление новых квартир с соответствующей квадратурой и комнатностью; второй вариант – выплата денежных средств.

Несмотря на то, что покупка жилья у застройщика для сургутской мэрии – более выгодный вариант, чем выделение субсидий на покупку жилья, за экономией в этом случае чиновники не гонятся. «Если взять нашу программу «Развитие жилищной сферы», поддержка строительной отрасли – это первичная цель. Мы приобретаем квартиры у застройщиков, и у них уже есть уверенность, что квартиры будут выкуплены. А компенсирующие средства могут тратиться и на приобретение жилья за пределами Сургута. В таком случае некая адресность поддержки пропадает», – подчеркнул Николай Кривцов.

Размер субсидии на покупку квартир для собственников рассчитывается из нескольких показателей: стоимость квадратного метра жилья на определенной территории, стоимость земли, затраты собственника на переезд, возможные убытки. Оценку всего этого дает независимая экспертиза. Так, в 2020 на покупку жилья переселенцам из аварийных домов Сургута в администрации выплатили более 700 миллионов рублей.

В 2021 году собираются снести 32 дома, которые уже практически расселены. Однако, у чиновников есть надежды сверх этого захватить еще 50 объектов. В общей сложности порядка 80 аварийных домов в текущем году должно быть снесено.