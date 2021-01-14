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Сургутяне пожаловались на ночной шум от снегоуборочных машин

Жители домов на улице Ивана Захарова в Сургуте недовольны ночной уборкой снега

Сургутяне пожаловались на ночной шум от снегоуборочных машин
фото: Администрация Сургута

Сургутяне, проживающие в домах на улице Ивана Захарова, пожаловались на шум от снегоуборочных машин, которые начинают работу ночью. Информация об этом появилась на портале «Твой Сургут».

«Время 02:14, проснулись всей семьей из-за шума техники, которая убирает снег. Ужасно сильно слышно, разве нельзя другое время на уборку снега выделить?! Почему именно ночью?», – пишет горожанка.

Представители администрации отметили, что такое время было выбрано из-за того, что дорога не относится к жилой зоне – значит, снег там могут убирать даже ночью. Кроме того, в этот момент транспортный поток минимален, следовательно, заниматься очисткой трассы удобнее.

«Территория дороги по улице Ивана Захарова не относится к жилой зоне. Она является территорией общего пользования. Работы по содержанию территорий общего пользования не подпадают под действия статьи о нарушении покоя граждан в ночное время. Очередность и время уборки той или иной улицы определяет непосредственно сам подрядчик», – рассказал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 174, комментариев: 0
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