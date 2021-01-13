За новогодние праздники в травмбольницу Сургута госпитализированы больше 200 человек

С 1 по 10 января к специалистам Сургутской клинической травматологической больницы обратились 1 300 человек. Госпитализировали 209 взрослых и 15 детей.

«Все юные горожане поступили в учреждение с травмами, которые, как правило, получили дома или на улице. Это ушибы, переломы конечностей, растяжения и так далее. Врачи отмечают, что несколько лет подряд не фиксируются обращения по поводу повреждений, полученных во время использования пиротехнических изделий», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Стоит отметить, что на каникулах травматологическая больница работала в круглосуточном режиме, медицинскую помощь оказывали 25 докторов.