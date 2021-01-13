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​Отпраздновали: на каникулах 1300 сургутян обратились за помощью к травматологам

За новогодние праздники в травмбольницу Сургута госпитализированы больше 200 человек

​Отпраздновали: на каникулах 1300 сургутян обратились за помощью к травматологам
Фото: pixabay.com

С 1 по 10 января к специалистам Сургутской клинической травматологической больницы обратились 1 300 человек. Госпитализировали 209 взрослых и 15 детей.

«Все юные горожане поступили в учреждение с травмами, которые, как правило, получили дома или на улице. Это ушибы, переломы конечностей, растяжения и так далее. Врачи отмечают, что несколько лет подряд не фиксируются обращения по поводу повреждений, полученных во время использования пиротехнических изделий», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Стоит отметить, что на каникулах травматологическая больница работала в круглосуточном режиме, медицинскую помощь оказывали 25 докторов.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 175, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:03
И львиная доля травм граждане получают на улицах города. Ежегодно в зимний период в гололёд до сотни обращений в сутки в травматологию с переломами, ушибами, вывихами. Руководитель коммуналки тут выдвинулся на градоначальника. Может быть на посту Главы города он сможет решить проблему гололеда. Видимо функционал Директора департамента ЖКХ недостаточен ему для снижения травматизма в городе.

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