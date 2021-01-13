Сургутские медики «скорой» дважды за каникулы приняли роды на дому

За новогодние каникулы в скорую помощь Сургута поступило 5 725 обращений. Это немного больше (на 6,4%), чем за такой же период 2020 года, но в 2021-м «скорые» чаще ездили на дом, чем в общественные места.

«В 2021 году отмечен рост количества обращений на квартиру (+3%), что подтверждает приверженность граждан к соблюдению ограничительных мероприятий в связи с COVID-19. И на 16 процентов меньше вызывали скорую в общественные места», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Бригадами скорой медицинской помощи оказана медицинская помощь 39 пациентам в тяжелом состоянии. Количество лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые обратились в службу скорой помощи в 2021 году уменьшилось на 4,7 процента – 243 против 255 в 2020 году.

«А самое приятное, что бригады скорой медицинской помощи приняли роды на дому. Прекрасные 2 младенца в целости и сохранности были доставлены в перинатальный центр Сургута, где продолжили получать профессиональную помощь», – отметили в депздраве.