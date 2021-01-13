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​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК

Опубликован полный список претендентов на пост главы Сургута — их осталось 61

​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК
Фото: siapress.ru

Претендентов на пост главы Сургута осталось 61: пятеро не преодолели первого этапа чистки списка, который сегодня обнародовала комиссия по отбору, и забрали свои документы.

Вот полный перечень — без неизвестных.

1. Александр Побережный, индивидуальный предприниматель, учредитель СМИ «OMEDIA»

2. Дмитрий Мартышин, фрилансер

3. Вадим Абдуррахманов, президент Регионального благотворительного фонда помощи малоимущим семьям «ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖДЫ», первый секретарь Комитета Ханты-Мансийского окружного отделения партии «Коммунисты России»

4. Илья Попов, генеральный директор ООО «Капитал Север Строй»

5. Наталья Михайличенко, генеральный директор ООО «БОФОРТ»

6. Александр Желамский, представитель ООО «Партнер»

7. Алексей Горбатюк, индивидуальный предприниматель, директор сетевого издания СМИ

8. Игорь Лубягин, временно не работает

9. Виктор Лыгалов, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Возрождение»

10. Артем Теплов, индивидуальный предприниматель

11. Алексей Рогов, оператор обезвоживания и обессоливания установки 3 разряда НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

12. Степан Ерышев, водитель вездехода НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз»

13. Александр Клишин, заместитель директора по стратегии АО «Уралсибгидрострой»

14. Петр Сургутский, сотрудник МКУ «МФЦ» Сургут

15. Андрей Барышников, индивидуальный предприниматель

16. Валентин Зачепа, начальник цеха ООО «ВелСервис»

17. Марат Сабиров, ведущий инженер МБОУДО «Центр плавания «Дельфин»

18. Мария Пахомова, аппаратчик очистки сточных вод химического цеха 3 разряда филиала ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1

19. Денис Власенко, директор ООО «Северстройиндустрия»

20. Евгений Барсов, президент Федерации самолетного спорта Югры

21. Рифат Альмухаметов, медицинский психолог, Сургутская клиническая психоневрологическая больница

22. Геннадий Узун, руководитель службы по гидравлическому разрыву пластов ООО «Пакер Сервис»

23. Вячеслав Навальнев, безработный

24. Владислав Вязов, инженер по бурению инженерно-телеметрической службы УКРС и ПНП ПАО «Сургутнефтегаз»

25. Никита Зиновьев, безработный

26. Наталья Старикова, руководитель центра ИТ-компетенций АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий»

27. Евгений Колмогорцев, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

28. Оксана Александрова, руководитель отдела продаж ООО «Системы ОВК»

29. Эдуард Кравченко, начальник СТО, ИП Яланецкого Ю.Ф.

30. Евгений Костылев, технический директор ЗАО «ГидроМонитор»

31. Андрей Мамаев, начальник аварийно-восстановительного поезда ООО «Запсибтрансгаз»

32. Андрей Смольников, слесарь-ремонтник СУБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

33. Алла Сыч, инспектор отдела контроля, Контрольно-счетная палата Сургутского района

34. Алла Ахметшина, бухгалтер.

35. Артур Романов, инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики

36. Игорь Карсанов, не работает

37. Азизбек Рахманалиев, врач анестезиолог-реаниматолог

38. Роман Богач, директор департамента городского хозяйства администрации Сургута

39. Рамиль Азисов, сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз»

40. Максим Аристов, водитель ООО Авиапредприятие «Газпромавиа»

41. Светлана Любая, оператор цеха первичной переработки нефти и получения битума ПАО «Сургутнефтегаз»

42. Рифат Кутильгереев, юрист ООО «Стройремсервис»

43. Александр Чернопятов, директор ООО «Вестпродукт»

44. Ирина Храменкова, задиректора МБУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа-интернат», депутат Совета депутатов сельского поселения Русскинская

45. Ксения Стоцкая, директор ООО «СТХ менеджмент»

46. Роман Хамидуллин, инженер, Талаканское управление технологического транспорта №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

47. Сергей Керосиров, инженер по сварке ООО «Газпромпереработка», филиал Сургутский ЗСК

48. Олеся Богданова, заместитель руководителя ППО НГДУ «Быстринскнефть»

49. Александр Жеуров, ухаживает за престарелой мамой

50. Елена Крывкина, информация о месте работы отсутствует.

51. Максим Дубовик, начальник цеха по наладке энергетического оборудования, Сургутская центральная база производственного обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования ПАО «Сургутнефтегаз»

52. Алексей Медведев, заместитель директора ООО «ЮграСтройгаз»

53. Ксения Хапаева, заместитель начальника Сургутского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре

54. Евгения Феденко, начальник отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского поселения Барсово

55. Михаил Гринченко, электромонтер ООО «Газпром-нефть Ямал»

56. Михаил Селюков, депутат Тюменской областной Думы, осуществляющий деятельность на профессиональной постоянной основе

57. Наталья Бенюх, старший мастер МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район

58. Альберт Хамидуллин, сотрудник НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

59. Александр Мигунов, пенсионер.

60. Сергей Беккер, руководитель ООО «Зевс»

61. Армен Кочарян, электромонтер, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»


нравится (6) не нравится (2)
Сегодня в 15:22, просмотров: 1116, комментариев: 32
Комментарии:
Molod_86
не нравится
Сегодня в 15:28
Упс!
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 15:29
ну и где 63 -ий? Или передумали?
йося
не нравится
Сегодня в 15:30
П-ц, особенно 59, ну что походу ЛДПР рулит.
Так же смущает лыгал, как мы его знаем по неформальному общению.
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:30
Так, извиняюсь, перед одним там, неизвестным Филатовым))
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:32
Тааак, а вот Богач под неизвестным ранее был
tsss
не нравится
Сегодня в 15:36
Богач - единственный из этого списка, который теоретически может ..
Ю.H. tsss
не нравится
Сегодня в 15:37
... но не хочет. Иначе скрывал бы свое имя? Забавно, но в Сургуте что ни мэр — то Нехочуха. Попов не хотел, Шувалов не хотел. Вот сейчас очередной не хочет. Сургут как нежеланная невеста.
tsss
не нравится
Сегодня в 15:39
К доске пойдет.... К доске пойдет... И все прижались к партам, чтобы ни дай бог...
Бугаева
не нравится
Сегодня в 15:40
Ну что ж, и Оскар гоус ту... Bogach Roman Alekseevich!
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:48
СИА, голосовалку делайте - богач или селюков, поголосуем.

Molod_86 Ю.H.
не нравится
Сегодня в 15:51
Другие 60 хотят
йося Mobii
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Сегодня в 15:51
Барсов
йося
не нравится
Сегодня в 15:54
И не забывайте про Лыгала, это креатура некого Думы(фамилий такой) который в губерне пинеом вхож.
Селюков!???
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:02
Да Сургут опустился ниже плинтуса.
Швондер.
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Сегодня в 16:10
Гыгы. Клишин даже баннер со Своим Ликом на улице воздвиг. Потратился, бедненькый
Аванес
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Сегодня в 16:11
Таки Богач..какой-то незавершённый сценарий по ощущениям
Ыть
не нравится
Сегодня в 16:14
всех к 21 на прием записать надо
Alkonowa1ow tsss
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Сегодня в 16:19
Богач? Кто такой? ЖКХ? А вот с этого места поподробнее... А он согласовал своё выдвижение, как муниципальный служащий, с начальством?
Сергей Б
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Сегодня в 16:22
«Предполагалось, что Богач выступит в качестве спарринг-партнера для основного кандидата и будет выведен во второй тур. Но все первоначальные планы не были реализованы. Никто из главных фаворитов на выборы не заявился, а Богач в списках есть».

«По версии инсайдеров, это произошло из-за трагической гибели от коронавируса первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина, которая изменила все планы».
Лубягин Игорь
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Сегодня в 16:23
Селюк - мутный тип.
Molod_86
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Сегодня в 16:26
Богач «лучший друг» Жердева.
А ещё тот случай с публичной лопатой...
Веселая была бы мстя... Но...
Флудер Сергей Б
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Сегодня в 16:26
Да какой второй тур? Должен был быть откровенный протеже из варягов, чтобы в последний момент его таки подменили на местного, пусть и не популярного. И все облегчённо выдохнули. А богач может. Молодой, энергичный, амбициозный.
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 16:33
За что купил за то продал.
Сергей Б Molod_86
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Сегодня в 16:35
Да точно, Богач, это же статуя в лучах заката, а вместо… торчит лопата.
Сергей Б
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Сегодня в 16:37
В общем весь список несостоятелен.

Наталья Владимировна зверствует – хотели демократии, получите.

Не надо было ее в комментариях ругать. Злопамятная.
Alkonowa1ow Марина Соболевская
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Сегодня в 16:39
Все реальные кандидаты почему-то забрали свои документы. Почему? В том числе и №63. Видимо, будет ещё один тур выборов, когда заполнится освободившееся вакантное место вице-Губернатора в Правительстве Югры. Вероятно, этот конкурс на пост Главы города Сургута будет признан несостоявшимся, потому как в шорт-лист по большому счёту попадает лишь один реальный претендент Евгений Барсов. Все остальные спарринг-партнеры реальных кандидатов (которых, на самом дел нет). Массовка, короче говоря. А по условиям прямых выборов, безальтернативные выборы, когда всего один кандидат, не допускаются и считаются несостоявшимися. И пусть даже будет набрано в шорт- лист 5 кандидатов. Как будет городская Дума выбирать победителя. Простым или квалифицированным большинством 2/3 голосов. Не факт, что каждый из пяти кандидатов может набрать даже простое, а тем более квалифицированное большинство. Тупик. Выборы опять должны признать несостоявшимися. Так что впереди маячат ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СУРГУТА-2.0. Ещё 1-1,5 месяца город будет без градоначальника?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:40
Придется оставить врио на неопределенный срок.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:41
Выборы становятся все прикольнее и прикольнее.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:53
Гиде же этот, на белом коне с сабелькой наперевес – освободитель, которого все так ждали?

Богач с лопатой?

Или Барсов на голубом самолете?

Или… Страшно даже подумать.

Alexey Kuchin Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:01
Поясню про процедуру голосования в Думе. Из представленных кандидатов тайным голосованием утверждается кандидат набравший 2/3 голосов от списочного состава Думы. Если никто не наберет 2/3, проводится повторное голосование, в котором принимают участие 2 кандидата набравших большинство голосов в первом раунде, побеждает тот кто наберет простое большинство. Т.е. Если в Думу поступят хотя бы две кандидатуры, депутаты обязаны будут выбрать одного из них.
Сергей Яковлевич Molod_86
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Сегодня в 17:07
Я здесь и всегда рядом)))
Alkonowa1ow Alexey Kuchin
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Сегодня в 17:18
Спасибо. Понятно. Это как при прямых выборах второй тур голосования, где простым большинством избирается из двух один.
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