Опубликован полный список претендентов на пост главы Сургута — их осталось 61

Претендентов на пост главы Сургута осталось 61: пятеро не преодолели первого этапа чистки списка, который сегодня обнародовала комиссия по отбору, и забрали свои документы.

Вот полный перечень — без неизвестных.

1. Александр Побережный, индивидуальный предприниматель, учредитель СМИ «OMEDIA»

2. Дмитрий Мартышин, фрилансер

3. Вадим Абдуррахманов, президент Регионального благотворительного фонда помощи малоимущим семьям «ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖДЫ», первый секретарь Комитета Ханты-Мансийского окружного отделения партии «Коммунисты России»

4. Илья Попов, генеральный директор ООО «Капитал Север Строй»

5. Наталья Михайличенко, генеральный директор ООО «БОФОРТ»

6. Александр Желамский, представитель ООО «Партнер»

7. Алексей Горбатюк, индивидуальный предприниматель, директор сетевого издания СМИ

8. Игорь Лубягин, временно не работает

9. Виктор Лыгалов, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Возрождение»

10. Артем Теплов, индивидуальный предприниматель

11. Алексей Рогов, оператор обезвоживания и обессоливания установки 3 разряда НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

12. Степан Ерышев, водитель вездехода НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз»

13. Александр Клишин, заместитель директора по стратегии АО «Уралсибгидрострой»

14. Петр Сургутский, сотрудник МКУ «МФЦ» Сургут

15. Андрей Барышников, индивидуальный предприниматель

16. Валентин Зачепа, начальник цеха ООО «ВелСервис»

17. Марат Сабиров, ведущий инженер МБОУДО «Центр плавания «Дельфин»

18. Мария Пахомова, аппаратчик очистки сточных вод химического цеха 3 разряда филиала ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1

19. Денис Власенко, директор ООО «Северстройиндустрия»

20. Евгений Барсов, президент Федерации самолетного спорта Югры

21. Рифат Альмухаметов, медицинский психолог, Сургутская клиническая психоневрологическая больница

22. Геннадий Узун, руководитель службы по гидравлическому разрыву пластов ООО «Пакер Сервис»

23. Вячеслав Навальнев, безработный

24. Владислав Вязов, инженер по бурению инженерно-телеметрической службы УКРС и ПНП ПАО «Сургутнефтегаз»

25. Никита Зиновьев, безработный

26. Наталья Старикова, руководитель центра ИТ-компетенций АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий»

27. Евгений Колмогорцев, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

28. Оксана Александрова, руководитель отдела продаж ООО «Системы ОВК»

29. Эдуард Кравченко, начальник СТО, ИП Яланецкого Ю.Ф.

30. Евгений Костылев, технический директор ЗАО «ГидроМонитор»

31. Андрей Мамаев, начальник аварийно-восстановительного поезда ООО «Запсибтрансгаз»

32. Андрей Смольников, слесарь-ремонтник СУБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

33. Алла Сыч, инспектор отдела контроля, Контрольно-счетная палата Сургутского района

34. Алла Ахметшина, бухгалтер.

35. Артур Романов, инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики

36. Игорь Карсанов, не работает

37. Азизбек Рахманалиев, врач анестезиолог-реаниматолог

38. Роман Богач, директор департамента городского хозяйства администрации Сургута

39. Рамиль Азисов, сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз»

40. Максим Аристов, водитель ООО Авиапредприятие «Газпромавиа»

41. Светлана Любая, оператор цеха первичной переработки нефти и получения битума ПАО «Сургутнефтегаз»

42. Рифат Кутильгереев, юрист ООО «Стройремсервис»

43. Александр Чернопятов, директор ООО «Вестпродукт»

44. Ирина Храменкова, задиректора МБУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа-интернат», депутат Совета депутатов сельского поселения Русскинская

45. Ксения Стоцкая, директор ООО «СТХ менеджмент»

46. Роман Хамидуллин, инженер, Талаканское управление технологического транспорта №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

47. Сергей Керосиров, инженер по сварке ООО «Газпромпереработка», филиал Сургутский ЗСК

48. Олеся Богданова, заместитель руководителя ППО НГДУ «Быстринскнефть»

49. Александр Жеуров, ухаживает за престарелой мамой

50. Елена Крывкина, информация о месте работы отсутствует.

51. Максим Дубовик, начальник цеха по наладке энергетического оборудования, Сургутская центральная база производственного обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования ПАО «Сургутнефтегаз»

52. Алексей Медведев, заместитель директора ООО «ЮграСтройгаз»

53. Ксения Хапаева, заместитель начальника Сургутского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре

54. Евгения Феденко, начальник отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского поселения Барсово

55. Михаил Гринченко, электромонтер ООО «Газпром-нефть Ямал»

56. Михаил Селюков, депутат Тюменской областной Думы, осуществляющий деятельность на профессиональной постоянной основе

57. Наталья Бенюх, старший мастер МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район

58. Альберт Хамидуллин, сотрудник НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

59. Александр Мигунов, пенсионер.

60. Сергей Беккер, руководитель ООО «Зевс»

61. Армен Кочарян, электромонтер, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»