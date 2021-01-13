Сургутянка Ульяна Варанкина завоевала титул «Краса ЦСПСКЮ»

В фотоконкурсе «Краса ЦСПСКЮ-2020» победительницей стала Ульяна Варанкина из Сургута. Девушка профессионально занимается лыжными гонками, имеет звание КМС и входит в состав сборной команды Югры по этому виду спорта. По правилам конкурса, все лавры – а это денежный приз и еще несколько бонусов – достаются тому, чье фото набрало наибольшее количество лайков и комментариев в аккаунте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры в Инстаграме.

Фото: Инстаграм У. Варанкиной

Вместе с Ульяной за победу в финале боролись еще три девушки: мастер спорта по биатлону Мирослава Смирнова (Нижневартовск), кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Лилия Мендаева (Нижневартовск) и МС по гиревому спорту Наталия Мажаева (Сургут).

В целях конкурса организаторы указывают три пункта: «Показать миру красоту югорских спортсменок; показать виды спорта, которые культивирует ЦСПСКЮ (посредством фото- и видеофайлов наших спортсменок на тренировках, соревнованиях, пьедесталах); привлечь внимание широкой аудитории к спорту».