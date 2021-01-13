В Сургуте местный житель похитил золотые украшения на 160 тысяч рублей

Молодой сургутянин решил рассчитаться с долгами, но выбрал для этого нечестный способ: он украл золотые украшения на сумму более 160 тысяч рублей у сестры своей сожительницы.

Злоумышленник рассказал, что похитил ювелирные изделия в тот момент, когда хозяйки не было дома. Сделать это было просто – горожанин жил с пострадавшей и ее родственницей в одной квартире. Украшения были сданы в ломбард, всю выручку он потратил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.