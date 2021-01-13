На трассе «Нефтеюганск – Сургут» столкнулись две легковушки: виновник аварии отделался испугом

В Сургутском районе столкнулись две легковушки. Два человека получили травмы, а виновник аварии не пострадал. Инцидент произошел накануне, 12 января, на 52 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут».

«В 16:52 в Сургутском районе 40-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», по предварительным данным, не выдержал необходимый боковой интервал до автомобиля, движущегося во встречном направлении и допустил столкновение с автомобилем «Вольво», под управлением 39-летнего мужчины. В результате происшествия водитель и 25-летняя пассажирка Вольво получили травмы», – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.