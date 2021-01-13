В Сургуте сгорел жилой дом в дачном кооперативе «Дзержинец»

В Сургуте в СОТ «Дзержинец» 12 января сгорел жилой дом. Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы в 13:26. На место выехала бригада огнеборцев в составе 26 человек, было задействовано шесть единиц техники. В результате работы спасателей открытое горение было ликвидировано в 15:45.

Следствием установлено, что в пожаре погиб мужчина 1976 года рождения. В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту siapress.ru сообщили, что предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. На данный момент дознаватели продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего.