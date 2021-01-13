16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2663   EUR  90,3227  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?

Да 63.5%

Нет 36.5%

Всего голосов: 260

Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?

Уже убрал(а) 9.4%

После Рождества 2.7%

После окончания новогодних каникул 9.8%

После Старого Нового года 53.7%

К концу января 16.5%

Не знаю 7.8%

Всего голосов: 255

Комментировать
0
Больше опросов

​Пожар на одной из сургутских дач унес жизнь человека

В Сургуте сгорел жилой дом в дачном кооперативе «Дзержинец»

​Пожар на одной из сургутских дач унес жизнь человека
Фото: pixabay.com

В Сургуте в СОТ «Дзержинец» 12 января сгорел жилой дом. Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы в 13:26. На место выехала бригада огнеборцев в составе 26 человек, было задействовано шесть единиц техники. В результате работы спасателей открытое горение было ликвидировано в 15:45.

Следствием установлено, что в пожаре погиб мужчина 1976 года рождения. В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту siapress.ru сообщили, что предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. На данный момент дознаватели продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:01, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 3487
  2. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 2843
  3. Целый «Ритуал». Общественность запуталась среди кандидатов на пост главы Сургута 2302
  4. ​66 — расчет окончен 2076
  5. ​Пошли реальные кандидаты? В мэры Сургута выдвинулся политик Михаил Селюков 1955
  6. ​Вера все-таки не разрешает. Скандальный знак в Сургуте убрали 1717
  7. ​Плюс еще три кандидата в главы Сургута 1541
  8. Спасатели помогли семье, у которой сломался автомобиль на югорской трассе 1398
  9. Шесть югорчан не смогли победить коронавирус 1265
  10. ​Главой Сургута станет… 1162
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19931
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16291
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13788
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10165
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9218
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 8594
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7664
  8. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 4167
  9. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 4153
  10. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 3487
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19931
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16511
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16291
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16258
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14033
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13886
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13788
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 13100
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12315
  10. ​В Нефтеюганске иностранец попытался изнасиловать и обокрал женщину 10425

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика