За пост главы Сургута, вероятно, все-таки поборется экс-замгубернатора Андрей Филатов

Главная интрига дня — есть ли в списке претендентов на пост главы Сургута депутат окружной думы Андрей Филатов, похоже, разрешилась: есть, и в безразамерном списке кандидатов значится под номер 63 — «мужчина, пожелавший остаться неизвестным». Официальные окружные СМИ (одно из них — телеканал «Югра») сообщают об участии Филатова в электоральном процессе как о свершившемся факте — притом, что комиссия по отбору претендентов никаких комментариев не дает.

Отметим, что Филатов занимал пост заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой с 2013 по 2015 годы — после чего ушел в думу ХМАО, оставив, однако, за собой пост советника главы региона. Эксперты называют его едва ли не единственным реальным кандидатом из сформированного списка претендентов на пост сургутского градоначальника.

Окончательную ясность с личностью главы Сургута внесут депутаты думы города 18 января, когда наконец сделают свой выбор.

UPD. Сразу после публикации этого материала новостная заметка с сайта телеканала «Югра» пропала, однако в телеграм-каналах остался скриншот.