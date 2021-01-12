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​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена?

За пост главы Сургута, вероятно, все-таки поборется экс-замгубернатора Андрей Филатов

​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена?
Фото: twitter.com

Главная интрига дня — есть ли в списке претендентов на пост главы Сургута депутат окружной думы Андрей Филатов, похоже, разрешилась: есть, и в безразамерном списке кандидатов значится под номер 63 — «мужчина, пожелавший остаться неизвестным». Официальные окружные СМИ (одно из них — телеканал «Югра») сообщают об участии Филатова в электоральном процессе как о свершившемся факте — притом, что комиссия по отбору претендентов никаких комментариев не дает.

Отметим, что Филатов занимал пост заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой с 2013 по 2015 годы — после чего ушел в думу ХМАО, оставив, однако, за собой пост советника главы региона. Эксперты называют его едва ли не единственным реальным кандидатом из сформированного списка претендентов на пост сургутского градоначальника.

Окончательную ясность с личностью главы Сургута внесут депутаты думы города 18 января, когда наконец сделают свой выбор.

UPD. Сразу после публикации этого материала новостная заметка с сайта телеканала «Югра» пропала, однако в телеграм-каналах остался скриншот.


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12 января в 22:07, просмотров: 869, комментариев: 7
Комментарии:
Molod_86
не нравится
12 января в 22:12
Ну вот и отлично!
Iriska
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12 января в 22:21
Поборется? Там предусмотрена борьба? )) Утвердят, поздравят и алга.
вера
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12 января в 23:00
круто !!!!!!!!!!!
Mobii
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12 января в 23:13
после "выборов" ждем хвалебных комментариев "депутатов", мол, какой хороший выбор, крепкий хозяйственник и проч.
Ну и поименно, кто нам неизвестного №63 мэром сделает тоже запомним. На выборах депутатов пригодится.
Alkonowa1ow
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12 января в 23:34
Интуиция не подвела. Кандидат под №63- есть главный претендент на пост Главы города. Возможно это Андрей Филатов По времени подачи заявления, как у предыдущего Главы Сургута Вадима Шувалова, чувствуется, что это главная персона в списке претендентов. Уверенно, без суеты, без спешки, без шумихи оказался в нужное время и в нужном месте, чтобы стать новым Главой города.
ieroglif8
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12 января в 23:34
Эх! Растёт правосознанье (с)
Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:08
Кандидатура Андрея Филатова, как возможного Главы Сургута, Председателя комитета по бюджету Думы Югры, реальна. Знает специфику нефтяных городов Югры по Лангепасу. И, кстати, город Лангепас начинал, как и Сургут с 1-го микрорайона с обычных 2-этажных «деревяшек». И названия улиц в этом микрорайоне соответствующие: Звездный проезд, ул. Первопроходцев, Светлый проезд, ул.Нефтяников. Город застроен также как и Сургут по микрорайонам. В основном из пяти и девятиэтажных домов. Больше девятиэтажных. Однако, допустим в 8-микрорайоне, есть серия домов необычных для Сургута 8-этажных домов с шатровыми крышами. Знаю я город, потому как проектировал там кабельную канализацию в 2014 году. И требования у тамошних городских властей суровые: все кабели под землю. Как и во всех города «Лукойла». Но это ньюансы. Видимо, у будущего Главы города будет, что внести новое в архитектуру Сургута в связи с запросами сургутян на мало-и среднеэтажное строительство. Про будущий бюджет Сургута не загадываю. Как Председатель бюджетного комитета Филатов знает сколько реально надо давать Сургуту бюджетных средств. Однако, не будем загадывать. Дождемся итогов выборов 18 января.
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