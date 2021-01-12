16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2663   EUR  90,3227  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутские пожарные ликвидировали пожар в ангаре с техникой

В Сургуте сгорел ангар с техникой

​Сургутские пожарные ликвидировали пожар в ангаре с техникой
Фото: 86.mchs.gov.ru/

Во вторник, 12 января, на Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошел пожар в ангаре с техникой. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В здании находилось три единицы техники. На тушение ушло почти полтора часа.

«В 17.07 поступило сообщение о возгорании в ангаре арочного типа на Нефтеюганском шоссе Сургута. Локализация в 18.02. Открытое горение ликвидировано в 18.35. На тушение пожара от подразделений МЧС России привлекались 10 единиц техники, 37 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Очевидцы сообщают, что горение сопровождалось хлопками.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:38, просмотров: 225, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 2076
  2. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1850
  3. ​Пошли реальные кандидаты? В мэры Сургута выдвинулся политик Михаил Селюков 1497
  4. Целый «Ритуал». Общественность запуталась среди кандидатов на пост главы Сургута 1393
  5. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 1215
  6. ​66 — расчет окончен 1155
  7. Шесть югорчан не смогли победить коронавирус 1003
  8. ​К Земле приближается астероид диаметром в километр 964
  9. ​Вера все-таки не разрешает. Скандальный знак в Сургуте убрали 904
  10. Спасатели помогли семье, у которой сломался автомобиль на югорской трассе 869
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19866
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16232
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13728
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10135
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9157
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 8341
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7627
  8. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 4114
  9. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 3910
  10. ​Двое детей пострадали в ДТП в районе сургутского аэропорта 3395
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19866
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16354
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16232
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16228
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14001
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13854
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13728
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 13069
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12293
  10. ​В Нефтеюганске иностранец попытался изнасиловать и обокрал женщину 10207

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика