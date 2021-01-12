В Сургуте сгорел ангар с техникой

Во вторник, 12 января, на Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошел пожар в ангаре с техникой. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В здании находилось три единицы техники. На тушение ушло почти полтора часа.

«В 17.07 поступило сообщение о возгорании в ангаре арочного типа на Нефтеюганском шоссе Сургута. Локализация в 18.02. Открытое горение ликвидировано в 18.35. На тушение пожара от подразделений МЧС России привлекались 10 единиц техники, 37 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Очевидцы сообщают, что горение сопровождалось хлопками.