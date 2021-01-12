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​66 — расчет окончен

На пост главы Сургута претендуют 66 человек: вот список кандидатов

​66 — расчет окончен

Конкурсная комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута завершила прием документов от всех, кто желает стать градоначальником. В списке — 66 позиций, включая множество неизвестных, которые не пожелали открывать имена при регистрации. Вот этот перечень.

1. Андрей Инкин, мастер буровой бригады Сургутского УБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

2. Александр Побережный, руководитель портала «О, Сургут!»

3. Дмитрий Мартышин, ремонтник, сборщик мебели, муж на час

4. Вадим Абдуррахманов, руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды»

5. Илья Попов, генеральный директор ООО «КапиталСеверСтрой»

6. Неизвестная, директор частной фирмы, мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мать

7. Александр Желамский, консультант бухгалтерского обслуживания, риелтор

8. Алексей Горбатюк, руководитель сетевого издания «Наш Сургут»

9. Игорь Лубягин, безработный

10. Виктор Лыгалов, генеральный директор УК «Возрождение»

11. Артем Теплов, генеральный директор ООО «Брикс»

12. Алексей Рогов, оператор ПАО «Сургутнефтегаз»

13. Олег Довыксиба, электрик ПАО «Сургутнефтегаз»

14. Степан Ерышев, сотрудник НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

15. Александр Клишин, заместитель директора по экономике и финансам АО «Уралсибгидрострой», руководитель благотворительного фонда «Траектория надежды»

16. Петр Сургутский, эксперт МФЦ

17. Константин Степанов, инженер ПАО «Сургутнефтегаз»

18. Андрей Барышников, индивидуальный предприниматель

19. Неизвестный

20. Неизвестный

21. Неизвестный

22. Неизвестная, сотрудница градообразующего предприятия (не Сургутнефтегаза)

23. Денис Власенко, руководитель ООО «Северстройиндустрия»

24. Евгений Барсов, депутат думы Сургута от ЛДПР

25. Рифат Альмухаметов, клинический психолог Сургутской клинической психоневрологической больницы

26. Вячеслав Навальнев, безработный

27. Неизвестный, инженер градообразующего предприятия

28. Неизвестный, безработный

29. Неизвестная, специалист по цифровым технологиям, Ханты-Мансийск

30. Неизвестный, сотрудник градообразующего предприятия

31. Неизвестная, руководитель отдела продаж частного предприятия

32. Эдуард Кравченко, директор станции техобслуживания

33. Неизвестный, работник строительной сферы

34. Андрей Мамаев, начальник аварийно-восстановительного поезда в ООО «Запсибтрансгаз»

35. Андрей Смольников, сотрудник УБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

36. Неизвестная, муниципальная служащая Сургутского района

37. Анна Ахметшина, бухгалтер детского сада, многодетная мать, Лангепас

38. Артур Романов, ведущий инженер Сургутских электрических сетей

39. Игорь Карсанов, безработный

40. Неизвестный, житель Сургутского района

41. Неизвестный, сургутянин

42. Неизвестный, сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз»

43. Неизвестный, сургутянин

44. Неизвестный

45. Неизвестная, жительница деревни Сайгатина (Сургутский район)

46. Неизвестный, житель поселка Федоровский (Сургутский район)

47. Неизвестная, жительница деревни Русскинская (Сургутский район)

48. Неизвестный, доктор экономических наук, г. Советский

49. Неизвестная, сургутянка

50. Неизвестный, сургутянин

51. Неизвестный, сургутянин

52. Неизвестная, сургутянка

53. Александр Жеуров, сургутянин

54. Максим Дубовик, сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз»

55. Неизвестная

56. Неизвестная

57. Неизвестная

58. Алексей Медведев, сотрудник ООО «Юграстройгаз»

59. Осман Аушев, сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз»

60. Михаил Гринченко, сотрудник ПАО «Газпром нефть»

61. Михаил Селюков, депутат Тюменской областной думы

62. Наталья Бенюх, сотрудница МУП «Сургутские районные электрические сети»

63. Неизвестный

64. Армен Кочарян, член Молодежной палаты Югры

65. Сергей Беккер, руководитель строительной фирмы

66. Неизвестная, сургутянка

В ближайшее время комиссия проведет отбор претендентов.

Отбором займутся первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова, заместитель председателя думы Югры Александр Сальников, депутаты думы Сургута — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, председатель Совета женщин Сургутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

18 января окончательный список получат депутаты города, которые и выберут нового главу Сургута.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 650, комментариев: 12
Комментарии:
Molod_86
не нравится
Сегодня в 17:32
Сколько неизвестных (((
Ю.H. Molod_86
не нравится
Сегодня в 17:33
А сколько там загадок, да?
Molod_86 Ю.H.
не нравится
Сегодня в 17:37
Всего одна
Mobii
не нравится
Сегодня в 17:39
63 - лысый что ли?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:41
О, сколько нам открытий чудных
Несёт познаний вечный дух
Mobii
не нравится
Сегодня в 17:41
О, оскорбление - это когда клнкретного человека обзываешь. Значит можно написать - выборы, выборы, все неизвестные ....?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:43
А теперь Горбатый!
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:59
66. Неизвестная, сургутянка...
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:09
Главный претендент на пост Главы города зашифрован в 14 неизвестных кандидатах, которые не назвали свои персональные данные и род занятий. Итак, обывателю сейча. придётся решать уравнение с 14 неизвестными? Или устроить шоу-лотерею с шарами? Победителю лотереи, угадавшему претендента-Главу города, приз- автомобиль! Ставлю на №63.
Iriska
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Сегодня в 18:56
Почему люди желают оставаться неизвестными, претендуя на пост главы города? Чтобы не полоскали их имена в СМИ, комментируя и делая всякие неприятные выводы. Кому такое понравится? Почитайте что уже написано о тех смельчаках, которые своих имён не скрыли? Кроме Барсова о ком ещё хорошо сказали?

На самом деле тоже не понимаю зачем устраивать такие показательные выступления, но если бы мне пришло в голову вот так повеселиться и податься в главы, я бы тоже предпочла имени не называть.
йося
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Сегодня в 19:02

На пост главы Сургута претендуют 66 человек
В следующий раз будет 666
Alkonowa1ow Iriska
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Сегодня в 19:08
Да, Евгений Барсов, из всех известных получается главный претендент?
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