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​Плюс еще три кандидата в главы Сургута

Зарегистрировалось еще три претендента на пост главы Сургута

​Плюс еще три кандидата в главы Сургута

К финалу приема документов в конкурсную комиссию по отбору претендентов на пост главы Сургута пришли еще три человека. Это представитель Молодежной палаты Югры Армен Кочарян, руководитель строительной компании Сергей Беккер и неизвестная женщина. Таким образом, число претендентов выросло до 66.

Общественность ждет завершения работы комиссии — предполагается, что именно в последнюю секунду подаст документы тот кандидат, который и станет новым главой Сургута. В последний час активно муссируется слух, что это бывший замгубернатора Югры, ныне депутат окружной думы Андрей Филатов.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 589, комментариев: 4
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:13
Народная примета....
Кто последний , тот и папа...!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:21
Может быть заявление того кандидата, которого ждёт город, идёт по почте? Пока все не то.
Альберт Леонов Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:26
На оленях везут... почту ..
Molod_86
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Сегодня в 17:29
Арменчик, ну тебе то это зачем, Бро? Молгвардия и Палата, норм же?
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