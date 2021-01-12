Зарегистрировалось еще три претендента на пост главы Сургута

К финалу приема документов в конкурсную комиссию по отбору претендентов на пост главы Сургута пришли еще три человека. Это представитель Молодежной палаты Югры Армен Кочарян, руководитель строительной компании Сергей Беккер и неизвестная женщина. Таким образом, число претендентов выросло до 66.

Общественность ждет завершения работы комиссии — предполагается, что именно в последнюю секунду подаст документы тот кандидат, который и станет новым главой Сургута. В последний час активно муссируется слух, что это бывший замгубернатора Югры, ныне депутат окружной думы Андрей Филатов.