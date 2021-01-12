В комиссию по отбору претендентов на пост главы пришел мужчина, похожий на экс-замгубернатора Андрея Филатова

Общественность начала путаться в кандидатах. Сегодня телекомпания «Сурутинформ-ТВ» опубликовала фото, на котором в здание думы города, где располагается комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута, заходит мужчина, похожий на депутата окружной думы Андрея Филатова. Его имя называют в числе наиболее возможных кандидатов на должность градоначальника.

Однако источники siapress.ru на Восходе, 4 уверяют: это не Филатов. «Сотрудники пришли на совещание», — отметил собеседник информагентства. Позже стало известно, что третий на фотографии — сотрудник МКУ «Ритуал». Напомним, что в здании также располагаются некоторые структурные подразделения администрации Сургута.

Отметим, что до конца приема документов остается менее получаса. В списке претендентов — 63 позиции, но эксперты не видят среди них ни одного реального кандидата, который в будущем возглавит Сургут.