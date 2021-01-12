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Целый «Ритуал». Общественность запуталась среди кандидатов на пост главы Сургута

В комиссию по отбору претендентов на пост главы пришел мужчина, похожий на экс-замгубернатора Андрея Филатова

Целый «Ритуал». Общественность запуталась среди кандидатов на пост главы Сургута
Фото: sitv.ru

Общественность начала путаться в кандидатах. Сегодня телекомпания «Сурутинформ-ТВ» опубликовала фото, на котором в здание думы города, где располагается комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута, заходит мужчина, похожий на депутата окружной думы Андрея Филатова. Его имя называют в числе наиболее возможных кандидатов на должность градоначальника.

Однако источники siapress.ru на Восходе, 4 уверяют: это не Филатов. «Сотрудники пришли на совещание», — отметил собеседник информагентства. Позже стало известно, что третий на фотографии — сотрудник МКУ «Ритуал». Напомним, что в здании также располагаются некоторые структурные подразделения администрации Сургута.

Отметим, что до конца приема документов остается менее получаса. В списке претендентов — 63 позиции, но эксперты не видят среди них ни одного реального кандидата, который в будущем возглавит Сургут.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 983, комментариев: 15
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 16:42
Эндшпиль.
Всем спасибо все свободны.
Сергей Б
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Сегодня в 16:46
А все было подумали – вот он, на белом коне.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:51
Депутат Дмитрий Пахотин сбросил контактному лицу обманутых дольщиков ответ за подписью Томазовой на депутатский запрос в администрацию.

В общем дело ясное, что дело темное.

Сроки затянула Комарова лично, отменив банкротство застройщика по просьбе своего дружка застройщика Копайгоры.

Теперь снова типа надо банкротство делать и рисовать новые дорожные карты.

Я дольщикам пишу: Надо выходить с массовыми протестами – мэра Сургута в отставку.

Они спрашивают: Какого?

Отвечаю: Которого сейчас «выберут».

Какая разница кто новым мэром будет, все равно будет такой же клоун назначенный, как и был.

Molod_86
не нравится
Сегодня в 16:55
Йоу!
Неужели Фил, неужели свой чувак? Он то точно топит за молодёжный движ.
Сергей Б Molod_86
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Сегодня в 17:15
И позвольте спросить во сколько раз он молодежи доходы повысить хочет?
йося
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Сегодня в 17:16
А это значит толсто.опии кирдык, а йося предупреждал..
Так шо кое кому чемодан, вокзал, манатки...
Ешь анасы рябчиков жуй
День твой последний приходит буржуй!
Ура товарищи, все то о чем так долго шептали большевики, свершилось!!!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:16
Или за какой движ. он топит – нам денег не надо, движуху давай?
Mobii
не нравится
Сегодня в 17:17
Чо чувак в Сургуте забыл?
Сергей Б йося
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Сегодня в 17:18
Социализма – всем поровну?
Molod_86
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Сегодня в 17:23
А может Попова Д.В. уговорят ? Ну как вариант.
Сергей Б Molod_86
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Сегодня в 17:28
Во-от… Это самый верный вариант.

За одного битого двух небитых дают.

И очень может быть, что Попов давно уже там, в анонимных списках.

Сергей Б
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Сегодня в 17:32
В конце концов Комаровой косяк с Поповым исправлять надо.

Перед В.Б..
Molod_86 Сергей Б
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Сегодня в 17:41
Народный! Свой!
вера
не нравится
Сегодня в 17:50
клоунада
йося
не нравится
Сегодня в 19:07
А че про Жердева никто не упоминает, 14 неизвестных!?, а Йося, вы че думаете, он откажется поугарать, мы вам покажем ещё кузькину мать...
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