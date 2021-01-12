В администрации Сургута рассказали, какие культурные онлайн-мероприятия стали самыми просматриваемыми

В Сургуте большинство новогодних мероприятий прошло в онлайн формате. В администрации города рассказали, что всего за новогодние праздники проведено более 500 виртуальных концертов, мастер-классов, экскурсий, а также оффлайн активностей. В ТОП вошли два концерта сургутской филармонии. В совокупности они набрали более 30 тысяч просмотров.

Приспособиться к онлайн-формату было непросто, но с начала пандемии деятели культуры уже успели привыкнуть к нему: «Технически организации культуры адаптировались. Уже почти 10 месяцев мы работаем в таком формате. Те условия, которые сложились в 2020 году, сподвигли нас провести масштабную работу технической модернизации: приобретение необходимого оборудования для съемок контента, подготовка кадров. В онлайн-формате работают другие законы жанра, другие законы режиссуры», – отметил председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов.

На городских площадках, не смотря на морозы, во время январских каникул успели побывать порядка 2500 сургутян и гостей города. А 1500 посетителей историко-культурного центра «Старый Сургут» полюбовались выставкой ледовых фигур, которую в этом году посвятили 60-летию первого полета в космос.

Уникальной площадка для гуляний в этом году стала городская площадь, где развернулась рождественская ярмарка. Первый опыт для города оказался весьма удачным, считают в мэрии, поэтому идею в дальнейшем будут развивать.