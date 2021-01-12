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Сургутяне пожаловались на грязную воду: виной всему замерзший трубопровод

На Пролетарском проспекте из-за замершего трубопровода шла грязная вода

Сургутяне пожаловались на грязную воду: виной всему замерзший трубопровод
фото: pixabay.com

Сургутяне, живущие на Пролетарском проспекте, 35, активно жаловались в социальных сетях и местных пабликах на грязную воду – по их словам, из кранов шла желтая жижа. В администрации отметили, что такая проблема возникла из-за промерзания трубопровода.

«Сообщение о проблеме к нам поступало, основная проблема была локализована по этому адресу. Произошло промерзание, а когда специалисты решали эту проблему с помощью тепловых пушек, по водопроводу пошла грязь. Полностью проблему можно будет устранить только летом путем утепления», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Чтобы проблема глобально не распространилась по городу, специалисты ГТС установили фильтры на центральных тепловых пунктах, которые работают автоматически. В домах, где система водоснабжения принадлежала застройщику, также постараются не допустить оплошности – на данный момент решается вопрос о передаче трубопроводов Горводоканалу, после этого сети модернизируют.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 170, комментариев: 0
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