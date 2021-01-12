Знак, который разрешает на двойной сплошной разворачиваться «правоверным», появился в Сургуте возле мечети

«Для всех сплошная, а я могу повернуть. Вера разрешила», — такой знак появился в Сургуте на Республики, 81. Его сфотографировал один из читателей siapress.ru, отметив, что знак сделан капитально — выглядит как настоящий.

Отметим, что этот район временами становится центром настоящих автомобильных коллапсов — один из последних случился 8 января: машины тогда парковали прямо на кольце у «Ярославны», не обращая внимания на требования ПДД.

В дежурной части ГИБДД Сургута корреспонденту siapress.ru прокомментировали, что дорожные знаки, установленные не по ГОСТу, подлежат демонтажу — в ближайшее время на место выедет соответствующая служба: разворачиваться на двойной сплошной запрещено всем конфессиям.