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​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак

Знак, который разрешает на двойной сплошной разворачиваться «правоверным», появился в Сургуте возле мечети

​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак
Фото: siapress.ru

«Для всех сплошная, а я могу повернуть. Вера разрешила», — такой знак появился в Сургуте на Республики, 81. Его сфотографировал один из читателей siapress.ru, отметив, что знак сделан капитально — выглядит как настоящий.

Отметим, что этот район временами становится центром настоящих автомобильных коллапсов — один из последних случился 8 января: машины тогда парковали прямо на кольце у «Ярославны», не обращая внимания на требования ПДД.

В дежурной части ГИБДД Сургута корреспонденту siapress.ru прокомментировали, что дорожные знаки, установленные не по ГОСТу, подлежат демонтажу — в ближайшее время на место выедет соответствующая служба: разворачиваться на двойной сплошной запрещено всем конфессиям.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 453, комментариев: 4
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:24

Твёрдо убеждён в том, что водитель сознательно нарушающий ПДД и создающий аварийную ситуацию, также опасен для общества, как и террорист.
Швондер.
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Сегодня в 14:35
А что скажет вера? Она разрешала?
Ю.H. Швондер.
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Сегодня в 14:40
Ждем её короткого, но, как водится, ёмкого комментария!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:51
Вера озадачена – подставили.
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