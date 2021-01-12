Жители Сургута возмущены из-за гололеда, но сделать тротуары менее скользкими пока нет возможности

Сургутян ждут танцы на льду: из-за сильных морозов пескосоляная смесь не будет эффективна, поэтому скользкие дорожки посыпать не будут.

«По технологии, смесь необходимо использовать при температуре не ниже -15. Из-за того, что у нас холода держатся в районе -30, в этом смысла нет, эффекта не будет. Поэтому ждем, когда на улице потеплеет», – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Отметим, что на этой неделе потеплеет только в субботу – 16 января днем, по данным Гисметио, температура воздуха будет в пределах -15, а после в городе вновь настанет сибирская зима.