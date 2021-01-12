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Из-за наступивших морозов скользкие ото льда сургутские дорожки посыпать песком не будут

Жители Сургута возмущены из-за гололеда, но сделать тротуары менее скользкими пока нет возможности

Из-за наступивших морозов скользкие ото льда сургутские дорожки посыпать песком не будут
фото: pravdapfo.ru

Сургутян ждут танцы на льду: из-за сильных морозов пескосоляная смесь не будет эффективна, поэтому скользкие дорожки посыпать не будут.

«По технологии, смесь необходимо использовать при температуре не ниже -15. Из-за того, что у нас холода держатся в районе -30, в этом смысла нет, эффекта не будет. Поэтому ждем, когда на улице потеплеет», – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Отметим, что на этой неделе потеплеет только в субботу – 16 января днем, по данным Гисметио, температура воздуха будет в пределах -15, а после в городе вновь настанет сибирская зима.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 339, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:26
Интересно заявление господина Алексеева! Какие действия будут по борьбе с гололедом? Ожидать потепления? Это не выход. О чем говорилось в течение полугода в СМИ, что необходима мелкая фракция щебенки или мраморная крошка для борьбы с гололедом, именно, в сильные морозы. Крошка щебеночная! А не песчано-солевая смесь, которую применяют в оттепель и разводят только грязь в городе. Сегодня на улицах реальный каток. Можно надеть коньки. А коммунальщики разводят руками. Типа мороз, ничего не можем. Как будто они из Африки приехали и ходили там в «путинских» галошах по раскаленному песку. А мороз благо для горожан, ноги не жжёт. Пора спуститься на землю и пройти пешком по городу может мысль какая-то и придёт в голову.
Альберт Леонов Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:41
если такой умный, тогда почему не ходишь строем и не мочишься по команде?
толку нет говорят же и проверено лично от песка сейчас! Да скользко, да накатано на дорогах... не каток вариант. ходить надо глядя под ноги и смотреть куда ступаешь. не ворон ловить глядя в телефон а на дорогу по которой идешь!
Марина Пудовкина
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Сегодня в 16:02
Прикольно. А тогда что мешает чистить тротуар до, собственно, тротуара?
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