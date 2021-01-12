61-м претендентом на пост главы Сургута стал либерал-демократ Михаил Селюков

Депутат Тюменской областной думы, член ЛДПР Михаил Селюков стал 61-м претендентом на пост главы Сургута. Это второй депутат в списке (первым, напомним, стал Евгений Барсов, депутат Сургутской думы и тоже либерал-демократ).

Одновременно с Селюковым документы подали Наталья Бенюх, сотрудница МУП «Сургутские районные электрические сети», и мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Прием документов от претендентов заканчивается сегодня: далее комиссия по отбору произведет отсев кандидатов и передаст окончательный список депутатам городской думы, которые 18 января выберут из него нового градоначальника. Обо всех подробностях электорального процесса читайте на siapress.ru.