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​За новогодние каникулы сургутянки родили 185 детей

В Сургуте за время праздников родилось 93 мальчика и 92 девочки

​За новогодние каникулы сургутянки родили 185 детей
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте за время новогодних каникул появились на свет 185 новорожденных – 93 мальчика и 92 девочки. Три девочки и два мальчика родились в новогоднюю ночь. Статистику Сургутского перинатального центра опубликовала пресс-служба администрации города.

Самыми популярными именами для детей в начале года стали София и Даниил, самыми необычными – Симон и Евангелина.

В 2020 году появилось 8 158 новых сургутян. Это почти на две тысячи больше, чем в 2019.

Напомним, что первой новорожденнной в 2021 году в Югре стала Сара из Нягани. Всего в новогоднюю ночь в округе родилось пять девочек и четыре мальчика.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 192, комментариев: 0
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