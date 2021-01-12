В Сургуте за время праздников родилось 93 мальчика и 92 девочки

В Сургуте за время новогодних каникул появились на свет 185 новорожденных – 93 мальчика и 92 девочки. Три девочки и два мальчика родились в новогоднюю ночь. Статистику Сургутского перинатального центра опубликовала пресс-служба администрации города.

Самыми популярными именами для детей в начале года стали София и Даниил, самыми необычными – Симон и Евангелина.

В 2020 году появилось 8 158 новых сургутян. Это почти на две тысячи больше, чем в 2019.

Напомним, что первой новорожденнной в 2021 году в Югре стала Сара из Нягани. Всего в новогоднюю ночь в округе родилось пять девочек и четыре мальчика.