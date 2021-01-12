Очередным кандидатом на пост главы Сургута зарегистрирован сотрудник Газпром нефти Михаил Гринченко

Очередной юбилейный претендент на пост главы Сургута — снова нефтяник, но не из Сургутнефтегаза. 60-м кандидатом зарегистрирован 31-летний сотрудник ПАО «Газпром нефть» Михаил Гринченко.

Напомним, что сегодня, 12 января, комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута завершает прием документов от всех желающих занять главное кресло города. Далее начнется собственно отбор претендентов — список значительно сократят и передадут в думу Сургута, и 18 января на очередном заседании парламента депутаты из предложенного списка выберут нового градоначальника.

Пока эту должность занимает заместитель главы Анна Томазова. Бывший глава Сургута Вадим Шувалов перешел на работу в правительство округа, став заместителем губернатора Югры.