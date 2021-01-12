По итогам открытого турнира Югры по шахматам «Зимние каникулы — 2021» победу одержал сургутянин Александр Лилов

В открытом турнире ХМАО-Югры по классическим шахматам «Зимние каникулы — 2021» для любителей, родителей и детей победу одержал юный сургутянин Александр Лилов.

Турнир традиционно проводит Федерация шахмат Сургута — в нем могут участвовать все желающие. Соревнование проходит по швейцарской системе. Общее количество туров — девять, участников на этот раз было 67. Каждая партия длилась 60 минут, бои на шахматных досках шли все каникулы — с 2 по 10 января.

Результаты их таковы:

1 место — Александр Лилов (Сургут), набравший все девять очков из девяти возможных;

2 место — Егор Пономарев (Нижневартовск), 6,5 очка;

3 место — Николай Беломестный (Ханты-Мансийск), 6,5 очка.