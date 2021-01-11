В Сургуте поставщик топлива не доплатил 29 миллионов рублей налогов

В Сургуте в суд передано дело директора ООО «Ойл экспресс», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере более 29 миллионов рублей. По версии следствия, финансовую выгоду он извлекал с помощью «фирм-однодневок».

«Директор коммерческой организации создал с подставными фирмами фиктивный документооборот по поставке дизельного топлива для автомобилей. В действительности организации являлись «фирмами-однодневками», никаких работ не выполняли, а использовались лишь для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Поставка дизельного топлива осуществлялась организацией самостоятельно. Налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет государства, обвиняемый представил в налоговую инспекцию. Включив в налоговые декларации за 2014-2016 годы заведомо ложные сведения, злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 29 млн рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

На имущество обвиняемого наложен арест. В рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании суммы ущерба, причиненного налоговым преступлением.